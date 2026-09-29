Muž z Jihlavska uvěřil, že si píše se synem. Přišel o čtvrt milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž z Jihlavska uvěřil, že si píše se synem. Přišel o čtvrt milionu
Na více než půl milionu korun vyšla oprava kaple Panny Marie v Sasově. Jak informovala jihlavská radnice,...
Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v šesti oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné...
Kraj Vysočina bude předávat průtah městem Jihlavě a z toho důvodu letos provádí rozsáhlé opravy. Závěrečná...
Dnes je v kalendáři Den české státnosti. Už deset let jde o státní svátek, kterého se týká zákaz prodeje ve...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Kdy se na Jihlavu podíváme z nové rozhledny Honzík? Červená stavba bude vysoká 35 metrů
- Obyvatelé Sasova mají opravenou kapličku. Hledá se termín vysvěcení
- V části Žďáru se do prosince změní dopravní režim a parkování. Sníží se i rychlost
- KOMENTÁŘ: Opravy silnic ve všední dny? Špatně. O státních svátcích? Ještě horší