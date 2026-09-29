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Muž z Jihlavska uvěřil, že si píše se synem. Přišel o čtvrt milionu

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Dennívýzva
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Každý den policii kontaktují lidé, kteří se stali obětí podvodného jednání neznámých pachatelů a přišli o velké peníze. Další oznámení přijali ve státní svátek 28. září.
Muž z Jihlavska uvěřil, že si píše se synem. Přišel o čtvrt milionu

Muž z Jihlavska uvěřil, že si píše se synem. Přišel o čtvrt milionu

Zdroj: Denisa Albaniová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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