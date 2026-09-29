Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Bývalá hvězda Manchesteru United se udržuje v kondici v desáté lize. Sancha nechtěl ani ruský Krasnodar

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V září 2023 Sancho napsal, že je obětním beránkem. O tři roky později trénuje bez smlouvy na hřišti klubu ze šesté příčky anglické fotbalové pyramidy.
Bývalá hvězda Manchesteru United se udržuje v kondici v desáté lize. Sancha nechtěl ani ruský Krasnodar

Bývalá hvězda Manchesteru United se udržuje v kondici v desáté lize. Sancha nechtěl ani ruský Krasnodar

Zdroj: Manchester United
Reklama
Další články z SportyŽivě
Supertalent Baníku přežil nádor a odešel do Nizozemska. První rok ho málem zlomil, teď popisuje, co ho zachránilo
Supertalent Baníku přežil nádor a odešel do Nizozemska. První rok ho málem zlomil, teď popisuje, co ho zachránilo
Kinský nečte noviny ani komentáře a žije v bublině. Otec prozradil, jak syn zvládá obrovský tlak v Tottenhamu
Kinský nečte noviny ani komentáře a žije v bublině. Otec prozradil, jak syn zvládá obrovský tlak v Tottenhamu

Nečte noviny, nesleduje komentáře, na sociálních sítích téměř není. Přesto, nebo právě proto, zvládl jeden...

Barošová sledovala rozlučku exmanžela a na Instagramu napsala něco, co nikdo nečekal. Fanoušci zůstali v šoku
Barošová sledovala rozlučku exmanžela a na Instagramu napsala něco, co nikdo nečekal. Fanoušci zůstali v šoku

V sobotu 26. září 2026 se v Ostravě loučil Milan Baroš s kariérou. Překvapení ale přišlo až po zápase, z...

Sláma při hymně vzpomínal, jak chtěl skončit s fotbalem. Dnes říká, že se mu zaťaté zuby krásně vrátily
Sláma při hymně vzpomínal, jak chtěl skončit s fotbalem. Dnes říká, že se mu zaťaté zuby krásně vrátily

Když 26. září 2026 zazněla v Edenu česká hymna před zápasem s Chorvatskem, Jiří Sláma stál poprvé v životě...

Krejčí prozradil, o čem se bavil se Součkem na West Hamu. Řeč přišla i na jeho reprezentační budoucnost
Krejčí prozradil, o čem se bavil se Součkem na West Hamu. Řeč přišla i na jeho reprezentační budoucnost

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí se se Součkem potkal v Londýně. Místo reprezentačního loučení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.