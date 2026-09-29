Bývalá hvězda Manchesteru United se udržuje v kondici v desáté lize. Sancha nechtěl ani ruský Krasnodar

Léto 2021 vypadalo v Manchesteru United jako restart. V jednom přestupovém okně přišli Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane a právě Sancho, tehdy třiadvacetiletý křídelník z Dortmundu, za kterého United zaplatili přes 73 milionů liber. Ronaldo ve svém návratovém ročníku nastřílel 24 gólů. Varane stihl vyhrát FA Cup a v říjnu 2024 důstojně ukončil kariéru, dnes sedí ve vedení italského Coma. A Sancho? Ten na konci září 2026 běhá po trávníku Flixtonu FC v North West Counties League Division One North, tedy na úrovni, které v redakční zkratce říkáme „desátá liga“, a čeká, jestli se ještě někdo ozve.
Flixton ho neangažoval. Jen mu půjčil hřiště
Důležité je nejprve opravit to, co se šíří jako virální zkratka. Sancho za Flixton nehraje, nebyl tam na zkoušce a neprobíhala žádná přestupová jednání. Majitel klubu Christopher Garcia to řekl jasně: hráč pouze využil zázemí pro soukromý trénink, aby se udržel v kondici pro „další kapitolu kariéry“. Flixton leží kousek od Manchesteru, má slušné hřiště a pro volného hráče bez klubového zázemí je to logická volba. Nic víc, nic míň.
Jenže i samotný fakt, že bývalý reprezentant Anglie potřebuje hledat trávník u komunitního klubu na Step 6 pyramidy, vypovídá o hloubce problému. Smlouva v Manchesteru United mu vypršela v létě 2026 a od té doby je bez angažmá. Žádný profesionální klub nepřevzal sportovní ani finanční riziko, které Sancho představuje.
Řetěz, který ho stáhl ke dnu
Pád nevysvětluje jediný moment, ale souběh událostí, z nichž každá další zúžila prostor pro návrat.
Rozkol s Ten Hagem (září 2023). Po zápase s Arsenalem trenér veřejně řekl, že Sancho nebyl nominován kvůli výkonům v tréninku. Sancho reagoval příspěvkem, v němž se označil za obětního beránka. O jedenáct dní později United oznámili, že bude na individuálním tréninkovém programu mimo první tým kvůli disciplinární záležitosti. Vztah se rozpadl veřejně a nevratně.
Hostování v Chelsea (2024/25). Čtyřicet jedna zápasů, pět gólů. Slušný herní objem, ale nedostatečný na to, aby Chelsea aktivovala trvalý přestup. V červnu 2025 klub oficiálně potvrdil návrat hráče do United. Signál pro trh byl jednoznačný: ani po celé sezoně nestál za investici.
Hostování v Aston Ville (2025/26). Start byl ještě slabší, v listopadu 2025 měl na kontě pouhých 168 ligových minut. Záblesk přišel až v lednu 2026, kdy dal první gól za Villu, a do března nasbíral 29 startů napříč soutěžemi. Jenže Villa ho brala v režimu nákladové opatrnosti, kryla jen část jeho mzdy a o trvalém odkupu neuvažovala.
Dortmund potřetí? Ne. Na jaře 2026 šéf BVB Lars Ricken veřejně připustil, že klub zkoumá možnost dalšího Sanchova návratu. V oficiálním letním přestupovém přehledu Bundesligy ale Sancho nefiguruje. Sympatie a historie existovaly. Smlouva ne.
Toxická kombinace: plat, pověst, motivace
Proč o šestadvacetiletého křídelníka, který ještě před pár lety nastřílel v jedné sezoně za Dortmund 16 gólů a přidal 20 asistencí, nikdo nestojí? Odpověď neleží v jednom čísle, ale v balíku rizik, který odrazuje i kluby daleko od evropské špičky.
- Mzda. BBC opakovaně uváděla reportovaný plat přes 200 tisíc liber týdně, v některých obdobích až kolem 300 tisíc. Chelsea kryla jen polovinu, Villa osmdesát procent. Po vypršení smlouvy sice Sancho nemá garantovaný příjem, ale jeho mzdová očekávání zůstávají pro většinu klubů mimo realitu.
- Reputace. Sportovní ředitel AS Řím Federico Massara v létě 2025 veřejně řekl, že u Sancha „nejsou podmínky, hlavně motivace“ k dotažení jednání. Řím ho nechtěl. A podle informací ruského Championatu z 24. září 2026 ho odmítl i Krasnodar, klub, který rozhodně nepatří mezi evropskou elitu. Sancho byl Krasnodaru nabídnut, hráč byl údajně ochoten jít do ruské ligy, ale klub variantu smetl ze stolu, aniž by se dostal do pokročilé fáze jednání.
- Vzorec. Tři po sobě jdoucí útěková řešení (Dortmund, Chelsea, Aston Villa) a ani jedno nevyústilo v trvalý odkup. Pro každého dalšího zájemce je tohle varovný signál, ne životopis.
Kolik ho to stojí
I při spodní hranici dříve reportovaného platu 200 tisíc liber týdně představuje každý měsíc bez smlouvy ušlou jistotu zhruba 800 až 900 tisíc liber, v přepočtu přes 25 milionů korun měsíčně. Od léta 2026 tyto peníze neplynou. A čím déle zůstává bez angažmá, tím víc klesá jeho tržní hodnota i vyjednávací pozice.
Jako volný hráč může teoreticky podepsat kdykoli během sezony, aniž by nový klub platil odstupné. Jenže právě to je paradox jeho situace: je zadarmo, a přesto drahý. Každý zájemce musí počítat nejen s platem, ale i s rizikem, že investice do hráče s jeho historií nepřinese návratnost na hřišti ani v kabině.
Kariéru oficiálně neukončil. Trénuje, udržuje se, čeká. Ve 26 letech má věk stále na své straně. Ale věk je jediné, co mu zbývá, a samo o sobě nestačí přesvědčit ani jeden klub na světě, aby na sebe vzal celý ten balík.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner