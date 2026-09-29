Sláma při hymně vzpomínal, jak chtěl skončit s fotbalem. Dnes říká, že se mu zaťaté zuby krásně vrátily

Sedmadvacetiletý obránce FK Jablonec prošel cestou, kterou si málokdo v české lize vyšlápe. Ze zraněného, nevytíženého hráče pardubického béčka přes postupný návrat v Olomouci až k letnímu restartu v Jablonci a nečekanému reprezentačnímu debutu v Lize národů. Není to příběh zázračného talentu. Je to příběh hráče, kterému se kariéra zlomila ve správný čas na pozici, kde reprezentace zrovna nemá koho postavit.
Pardubice, zranění zad a únava ze všeho
Slámova krize přišla během hostování v Pardubicích v letech 2019–2021. Odchovanec Sigmy Olomouc se tam potýkal se zraněním zad, dostával minuty po kapkách a skončil až u startů za B-tým. Únava nebyla jen fyzická, byl vyčerpaný z fotbalu jako takového. Po zápasech přemýšlel, jestli má vůbec smysl pokračovat. Varianta, kterou si v hlavě otáčel, byla konkrétní: jít studovat a vydat se úplně jiným směrem.
„Chtěl jsem skončit, jít studovat a vydat se jinou cestou,“ popsal pro iROZHLAS. Žádný dramatický zlom ho nezachránil. Byli to blízcí lidé, kteří mu konec rozmluvili. Postupně, bez velkých gest.
Návrat po schodech: béčko Sigmy, áčko, Jablonec
Po návratu z Pardubic do Olomouce začínal Sláma znovu odspodu, přes rezervní tým se musel prosadit zpátky do ligového kádru. Podařilo se. Za Sigmu nakonec odehrál 105 soutěžních zápasů, ale motivace opět začala vyprchávat. V červnu 2026 přišel přestup do Jablonce a s ním slova, která hodně vypovídají: „Potřeboval jsem změnu a od Jablonce jsem cítil velký zájem,“ řekl na klubovém webu.
Změna prostředí zafungovala okamžitě. Jablonec v létě procházel předkoly Konferenční ligy a Sláma byl u toho od začátku. V odvetě s chorvatským Varaždinem padly oba góly po jeho standardkách. Tým postoupil, obránce se zabydlel v sestavě, do 20. září měl za Jablonec šest ligových startů a 383 minut na hřišti.
Proč zrovna Sláma? Protože nikdo jiný nebyl
Český fotbal má na levém kraji obrany chronický problém. David Jurásek i Matěj Ryneš vypadli kvůli zdravotním potížím a trenér Ivan Hašek musel hledat alternativu. Sláma přišel jako dodatečně povolaný hráč a rovnou se postavil do základu proti Chorvatsku.
Podle analýzy Sport.cz je levý bek momentálně nejproblematičtější post celé reprezentace. Sláma se tedy neocitl v nominaci díky výjimečné formě, která by zastínila konkurenci. Ocitl se tam proto, že konkurence prakticky neexistuje. To neznamená, že si pozvánku nezasloužil, 128 ligových startů a 13 asistencí v kariéře nejsou čísla náhodného hráče. Ale bez zranění soupeřů o pozici by na sraz nejspíš nejel.
Debut v Edenu: prohra 1:2, ale jiný výsledek
Česko prohrálo s Chorvatskem 1:2 v úvodním kole Ligy národů 2026/27. Výsledek nebyl ideální. Pro Slámu ale ten večer nesl úplně jiný význam. Po zápase v mixzóně mluvil o období, kdy chtěl všeho nechat, o Pardubicích, o zraněních, o únavě. A o tom, jak daleko od reprezentace tehdy byl.
Jestli se z jednoho debutu stane pravidelná nominace, záleží na víc faktorech, než Sláma sám ovlivní. Návrat Juráska nebo Ryneše může hierarchii na levém beku změnit ze dne na den. Podle nás ale platí něco jiného: i kdyby další pozvánka nepřišla, tahle jedna potvrdila, že rozhodnutí nepřestat mělo smysl.
29. září čeká český tým v Edenu Anglie. Sláma má šanci ukázat, že první start nebyl jen nouzové řešení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner