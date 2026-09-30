Test znalostí o vnitrozemských státech Evropy: Skóre alespoň 7/10 bodů je ukázkou výborného přehledu

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Test znalostí o vnitrozemských státech Evropy: Skóre alespoň 7/10 bodů je ukázkou výborného přehleduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vnitrozemský stát je země, jejíž území se nedotýká moře, a nemá tedy vlastní pobřeží. Znáte ty evropské?
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Zdroj: Fotografie: Jan Majer Palikot / Creative Commons / Attribution 4.0
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