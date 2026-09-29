Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkumPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum
Každý den policii kontaktují lidé, kteří se stali obětí podvodného jednání neznámých pachatelů a přišli o...
Jihlava bude mít další turistickou atrakci. Bude jí rozhledna Honzík, která se bude nacházet na Šacberku...
Na více než půl milionu korun vyšla oprava kaple Panny Marie v Sasově. Jak informovala jihlavská radnice,...
Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v šesti oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →