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Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum

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Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum. Hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konci října, aby se mohlo začít stavět příští rok.
Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum

Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum

Zdroj: Město Třebíč (vizualizace)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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