Babičky sbíraly březové listí po kilech a sušily ho na zimu. Čaj z něj zmírní bolest svalů, tinktura posílí imunitu za pár korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babičky sbíraly březové listí po kilech a sušily ho na zimu. Čaj z něj zmírní bolest svalů, tinktura posílí imunitu za pár korun
Česnekový trik může vaši orchidej trochu podpořit v boji proti škůdcům. Jeho příprava je opravdu velmi...
Černý kořen přezimuje v záhonu, sládne po mrazech a v lednu ho stačí vyzvednout z hlíny. Většina českých...
Vaše zimní peřina ležela celé léto ve skříni. Na pohled vypadá čistě, na dotek suše, po rozbalení voní po...
Lednové ráno, mráz tuhne kolem minus osmi, a na otevřeném dřevěném krmítku sedí deset vrabců domácích.
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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