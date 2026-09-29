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Digitální pokrok za cenu sucha: Kolik litrů vody stojí jeden dotaz na AI

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Když tak nad tím přemýšlím, tak umělá inteligence je veskrze neekologická záležitost. Málokdo z těch, kdo ji používá, přemýšlí nad její odvrácenou tváří. Tím nemyslím to, že by se AI jednou mohla obrátit vůči lidstvu, ale to, že trénování a každodenní provoz rozsáhlých jazykových modelů vyžaduje obrovský výpočetní výkon serverů. A ty, aby se nepřehřívaly, potřebují chlazení, k němuž se využívá zejména voda. Dokážou Microsoft, Google, Meta či Amazon omezit její rostoucí spotřebu?
umělá inteligence

umělá inteligence

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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