Kvíz à la maturita z literatury: 10 otázek ukáže, kdo by u zkoušky uspěl i v roce 2026

Kvíz à la maturita z literatury: 10 otázek ukáže, kdo by u zkoušky uspěl i v roce 2026Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hodnota starých knih bývá vysoká
Slimáci jsou nepříjemní tvorové, kteří napadají na zahradách ovoce i zeleninu, a úrodu tak ničí. Na slimáky...
Spoustu starých věcí můžete recyklovat a vytvořit z nich něco praktického. Jinak na tom nejsou ani stará...
Umyvadlo, vana, dřez: všechny mají kromě klasického odtokového otvoru ještě druhý, který je umístěn mnohem...
Spousta lidí ráda spí s otevřenými dveřmi od ložnice, a to z různých důvodů. Možná ale nikdo netuší, jak...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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