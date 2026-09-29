Perný den hasičů. V Třebíči je po požáru panelového domu škoda milion a půlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Perný den hasičů. V Třebíči je po požáru panelového domu škoda milion a půl
Úsekové měření na příjezdu do Jihlavy ve směru od Velkého Beranova už funguje. Radar u Helenína hlídá...
Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný...
V Havlíčkově Brodě si v pátek připomněli 30 let od doby, kdy si město začalo prostřednictvím Technických...
Každý den policii kontaktují lidé, kteří se stali obětí podvodného jednání neznámých pachatelů a přišli o...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →