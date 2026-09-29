Barošová sledovala rozlučku exmanžela a na Instagramu napsala něco, co nikdo nečekal. Fanoušci zůstali v šoku

Městský stadion v Ostravě, patnáct tisíc diváků, na trávníku Petr Čech, Tomáš Rosický, Jan Koller i Vladimír Šmicer. A mezi nimi dva kluci v barošovských dresech, Patrik a Matteo, synové Milana a Terezy. Rozlučkový zápas, který se kvůli covidu odkládal roky, se nakonec proměnil v rodinnou záležitost. Sám Baroš den předtím v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že si na jednom hřišti zahrají „čtyři Barošové“, on, oba synové a bratr Simon. Nikdo ale nečekal, že se ozve i pátý člen rodiny. Respektive bývalý člen.
Dvě věty, které rozvířily internet
Podle iSportu Tereza Barošová sdílela na Instagramu fotky a videa z rozlučky a připojila k nim jedinou větu: „Jsem na vás tak pyšná.“ Sledující zareagovali okamžitě. Jedna z fanynek se zeptala přímo: „A na Milana taky pyšná? :)“ Tereza odpověděla stručně: „Píši na všechny.“
Právě ta odpověď je klíčová. Nepotvrdila, že vzkaz míří na exmanžela. Ale ani to nevyvrátila. Nechala to viset ve vzduchu, a internet si s tím poradil po svém.
Proč to nikdo nečekal
Abychom pochopili váhu těch dvou vět, je potřeba se vrátit o dva roky zpátky. V září 2024 Tereza pro Blesk potvrdila rozpad osmnáctiletého vztahu slovy „Milan je prostě věčný puberťák.“ Ze společných fotek na Instagramu nezbylo nic, místo nich se objevovaly obecné citáty typu „Někdy nás život obrátí vzhůru nohama…“
A pak přišlo jaro 2026. V dubnu se spor dostal k soudu. Terezina právnička veřejně mluvila o hrubé komunikaci, psychickém nátlaku a neúspěšné mediaci. Mediální obraz byl jednoznačný: dva lidé, kteří spolu nedokážou mluvit jinak než přes advokáty.
Od soudu do rozlučky uplynulo necelých šest měsíců. Šest měsíců, během kterých se veřejně nic nezměnilo, žádné smířlivé gesto, žádný společný výstup. A pak najednou „Jsem na vás tak pyšná.“ Kontrast byl tak ostrý, že fanoušci mluvili o šoku.
Komu vlastně psala
Nejpravděpodobnější čtení je jednodušší, než by si bulvár přál. Na hřišti byli Patrik, Matteo i Simon Baroš. Tereza přitom není k širšímu „barošovskému“ okruhu nepřátelská, už v dubnu 2025 veřejně napsala Simonovi „Pyšná jsem na tebe.“ Slovo „pyšná“ v kombinaci s příslušníky rodiny Barošových u ní není novinka. Novinka je kontext, ve kterém ho tentokrát použila.
Podle nás šlo spíš o gesto matky, která sledovala své syny na vyprodaném stadionu, než o olivovou ratolest směrem k exmanželovi. Ale právě ta nejednoznačnost, „píši na všechny“, nechává otevřená dvířka oběma výkladům. A Tereza to zjevně ví.
Co říká druhá strana
Nic. Ve veřejně dostupných zdrojích se do 29. září 2026 nepodařilo dohledat žádnou přímou reakci Milana Baroše na tento konkrétní vzkaz. Milan má navíc vlastní kapitolu: jeho partnerka Aneta Vrzalová den před rozlučkou v rozhovoru pro iDNES mluvila o jejich společné dceři a vztahu trvajícím zhruba tři roky. Oba bývalí manželé žijí nové životy. Tím spíš je opatrnost na místě, jedna instagramová věta není důkaz smíření.
Přesto je to víc, než co veřejnost od Terezy Barošové v posledních dvou letech slyšela. Pět slov, která řekla víc než měsíce soudních podání. Možná ne o vztahu k Milanovi, ale určitě o vztahu k příjmení, které stále nosí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle