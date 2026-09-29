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Barošová sledovala rozlučku exmanžela a na Instagramu napsala něco, co nikdo nečekal. Fanoušci zůstali v šoku

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V sobotu 26. září 2026 se v Ostravě loučil Milan Baroš s kariérou. Překvapení ale přišlo až po zápase, z Instagramu jeho exmanželky.
Barošová sledovala rozlučku exmanžela a na Instagramu napsala něco, co nikdo nečekal. Fanoušci zůstali v šoku

Barošová sledovala rozlučku exmanžela a na Instagramu napsala něco, co nikdo nečekal. Fanoušci zůstali v šoku

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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