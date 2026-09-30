Dva důchodci s 31 000 Kč měsíčně a jen 4 500 Kč na jídlo. Takto by museli nakupovat, aby rozpočet vyšel

Částka 4 500 korun měsíčně odpovídá přibližně 1 040 korunám týdně, tedy zhruba 75 korunám na osobu a den. Data Českého statistického úřadu ukazují, že domácnosti důchodců vydaly v roce 2025 za potraviny a nealkoholické nápoje v průměru 44 629 korun ročně na osobu. To představuje asi 3 719 korun měsíčně na jednoho člověka a zhruba 7 438 korun pro dvojici. Modelových 4 500 korun je tedy přibližně o 40 procent méně.
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Bez jídelníčku před nákupem by se limit držel obtížně
Základem podobného rozpočtu by musely být potraviny, které lze využít v několika různých jídlech. Ve spíži by proto měly mít stálé místo například rýže, těstoviny, ovesné vločky, mouka, luštěniny, konzervovaná rajčata nebo olej. Čerstvé potraviny by se dokupovaly podle plánovaného jídelníčku a aktuálních cen. Maso by nebylo nutné vyřadit úplně, jeho množství by však muselo odpovídat rozpočtu. Výraznou roli by hrálo také vaření větších porcí na dva dny a využívání zbytků místo přípravy nového jídla při každém obědě.
Jeden týden by mohl vypadat například takto
Při týdenním limitu okolo tisíce korun by mohl modelový jídelníček počítat v pondělí a úterý například s kuřecím masem, bramborami a zeleninou, ve středu a ve čtvrtek s čočkou, vejcem a chlebem a na pátek a sobotu s těstovinami s rajčatovou omáčkou a menším množstvím masa. V neděli lze využít zbylé suroviny například do rizota nebo polévky. Snídaně by tvořily ovesné kaše, pečivo, vejce či jogurt, večeře pak jednodušší studená jídla, pomazánky nebo polévka z předchozího dne. Jde o modelový příklad, nikoli o doporučený výživový plán; konkrétní útrata závisí na cenách, velikosti porcí i zdravotních a stravovacích potřebách domácnosti.
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Příjem 31 tisíc pro dva je výrazně pod dvojnásobkem průměrné penze
Také celkový modelový příjem 31 000 korun měsíčně je potřeba vnímat v kontextu. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo pro rok 2026 průměrný starobní důchod na 21 839 korun měsíčně. Dva průměrné důchody by tak dohromady představovaly více než 43 tisíc korun, skutečné penze jednotlivých seniorů se však mohou výrazně lišit. Velkou roli navíc hraje bydlení. Podle ČSÚ dosahovaly v roce 2025 u domácností důchodců průměrné roční výdaje na bydlení, vodu, energie a paliva 65 917 korun na osobu.
Rozpočet 4 500 korun na potraviny pro dva tedy není částkou, kterou by bylo možné označit za typickou pro české seniory. Statisticky je výrazně pod průměrem a jeho dodržení by stálo především na domácím vaření, plánování nákupů, využívání zásob a minimálním plýtvání. Ještě větší rozdíl mezi jednotlivými domácnostmi pak vytváří to, zda senioři žijí ve vlastním bydlení, nebo musí z penze hradit nájem.
Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí