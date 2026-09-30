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Dva důchodci s 31 000 Kč měsíčně a jen 4 500 Kč na jídlo. Takto by museli nakupovat, aby rozpočet vyšel

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Udržet výdaje za potraviny pro dva lidi na 4 500 korunách měsíčně znamená hospodařit přibližně se 150 korunami denně. Ve srovnání s běžnými výdaji českých domácností důchodců jde o velmi nízkou částku. Modelový rozpočet ukazuje, že by vyžadoval pravidelné vaření doma, plánování jídel na několik dní a omezení nákupů potravin bez předem připraveného seznamu.
Dva důchodci s 31 000 Kč měsíčně a jen 4 500 Kč na jídlo.

Dva důchodci s 31 000 Kč měsíčně a jen 4 500 Kč na jídlo.

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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