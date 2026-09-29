AMD kupuje World Labs za $8 mld., jde o druhou největší akvizici v její historii

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AMD kupuje World Labs za $8 mld., jde o druhou největší akvizici v její historiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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AMD připravuje akvizici AI laboratoře World Labs, která se specializuje na modely prostorové inteligence a také na technologie pro učení robotů. Hodnota transakce je vyčíslena na $8,2 miliardy…
AMD World Labs
Zdroj: AMD
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Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
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