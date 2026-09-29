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Motor sahal v Pardubicích po bodech. Dynamo nakonec vyhrálo 5:2

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Dennívýzva
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Hokejisté Pardubic porazili v 6. kole extraligy České Budějovice 5:2 a po třetí výhře za sebou se drží na druhém místě tabulky tři body za vedoucím Třincem. Úřadující mistr, jenž měl dnes výraznou střeleckou převahu, rozhodl až ve třetí třetině.
Motor sahal v Pardubicích po bodech. Dynamo nakonec vyhrálo 5:2

Motor sahal v Pardubicích po bodech. Dynamo nakonec vyhrálo 5:2

Zdroj: Banes Motor ČB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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