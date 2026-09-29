Sparta znovu prohrála, tři góly dostala v Hradci v prvních pěti minutách

Sparta poslala do branky poprvé v novém ročníku Kořenáře, ale ten velmi rychle lovil z branky tři kotouče. Hostům totiž vůbec nefungovala defenzivní hra a soupeři nabídli velkou spoustu šancí. Skóre otevřel po dvou minutách z přesilovky Koch, jenž ihned po vhazování sestřelil ranou do hlavy Shorea, ale napodruhé už zacílil přesně do branky
Po dánském obránci se prosadili tentokrát útočníci, když Mudrákovu střelu tečoval Tamáši a Kořenáře překvapil dalekonosným pokusem Radil. Trenér Augusta si vyžádal oddechový čas, ale brankáře nevystřídal. Hosty vrátil do hry před koncem první třetiny domácí gólman Vomáčka, který vyjel z branky rozehrát kotouč, jenže našel jen Špačka a ten vybídl ke snadnému snížení Chlapíka.
Ve druhé části zaváhal i Kořenář, ale Kohout neměl zdaleka tak výhodnou pozici jako předtím sparťanský kapitán. Emoce v už tak atraktivním zápase vyostřila bitka Klímy s Nikem Seppäläm, v níž měl navrch hostující bek.
Zvýšená snaha Sparty nesla ovoce ve 31. minutě, kdy obránce Mašín dorazil do branky kotouč po pokusu Tomova. Rozhodčí hned dvakrát kontrolovali situaci u videa, a to kvůli vysoké holi a ofsajdu, nicméně na nepovolený zásah nedošlo a druhou naději domácích po trenérské výzvě zmařil neprůkazný záběr.
Jakmile hosté útočili na vyrovnání, pomalu střídali a z úniku je potrestal čtvrtým hradeckým gólem Pilař. Tým z hlavního města neuspěl ani v krátké dvojnásobné přesilovce a v největší šanci zakročil Vomáčka špičkou betonu proti Sekáčovi.
Letní posila Sparty ze švýcarského Lugana to napravila ve 46. minutě, kdy z otočky zamířila přesně k tyčce. Královéhradečtí mohli opět odskočit z přečíslení díky Perretovi, jehož kličku však zastavil Kořenář betonem.
Hosté tak pokračovali v aktivitě, ale naráželi na výtečného Vomáčku, jenž vychytal i Chlapíka a vyrovnání nedopustil ani v soupeřově power play. Ve třetím startu za týden při absenci týmové jedničky Škorvánka tak zaznamenal druhou výhru. Sparta naproti tomu po pondělní domácí prohře s Karlovými Vary (0:1) vyšla i při druhém vystoupení ve dvou dnech naprázdno.
Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. A. Koch (R. Kousal), 4. Tamáši (Mudrák, Perret), 5. Radil (R. Pavlík, A. Koch), 33. Pilař (D. Sýkora, A. Koch) - 19. Chlapík (M. Špaček), 31. Mašín (Blümel, Tomov), 46. Sekáč (Chlapík, Pysyk). Rozhodčí: Ondráček, Vrba - Rampír, Brož. Vyloučení: 5:5, navíc Kevin Klíma - N. Seppälä oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4260.
Hradec Králové: Vomáčka - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, Modry, od 21. navíc D. Sýkora - Jergl, Tamáši, Perret - R. Kousal, Kevin Klíma, Pilař - Nenonen, Čacho, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, Mašín, Tomov, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, Sekáč - Blümel, Shore, Řepík - P. Kousal, Vesalainen, Daníček - K. Hrabík, O. Najman, Hyka. Trenér: Augusta.