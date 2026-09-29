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Sparta znovu prohrála, tři góly dostala v Hradci v prvních pěti minutách

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Hokejisté pražské Sparty prohráli čtvrté z posledních pěti utkání extraligy. V utkání 6. kola na ledě Hradce Králové vůbec nezvládli úvod, když do páté minuty třikrát inkasovali, přes aktivitu ve zbytku zápasu už ztrátu nedohnali a prohráli 3:4.
Sparta znovu prohrála, tři góly dostala v Hradci v prvních pěti minutách

Sparta znovu prohrála, tři góly dostala v Hradci v prvních pěti minutách

Zdroj: HC Sparta Praha - Jan Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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