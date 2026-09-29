Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechodu
V Havlíčkově Brodě si v pátek připomněli 30 let od doby, kdy si město začalo prostřednictvím Technických...
Každý den policii kontaktují lidé, kteří se stali obětí podvodného jednání neznámých pachatelů a přišli o...
Jihlava bude mít další turistickou atrakci. Bude jí rozhledna Honzík, která se bude nacházet na Šacberku...
Na více než půl milionu korun vyšla oprava kaple Panny Marie v Sasově. Jak informovala jihlavská radnice,...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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