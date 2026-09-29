Ornella prozradila, co Kokta vyvedl na křtinách jejich dětí. „Tuhle historku jsem dosud nikomu nevyprávěla," přiznala

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Ornella prozradila, co Kokta vyvedl na křtinách jejich dětí. „Tuhle historku jsem dosud nikomu nevyprávěla," přiznalaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Influencerka po čtyřech letech vytáhla dosud neveřejnou rodinnou příhodu z katedrály sv. Víta. Pepa Kokta jí prý na dvojkřtinách připravil „nezapomenutelný módní trapas“.
Koktovi
Zdroj: Nextfoto
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