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Ornella prozradila, co Kokta vyvedl na křtinách jejich dětí. „Tuhle historku jsem dosud nikomu nevyprávěla," přiznala

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Influencerka po čtyřech letech vytáhla dosud neveřejnou rodinnou příhodu z katedrály sv. Víta. Pepa Kokta jí prý na dvojkřtinách připravil „nezapomenutelný módní trapas“.
Koktovi

Koktovi

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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