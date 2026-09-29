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Kinský nečte noviny ani komentáře a žije v bublině. Otec prozradil, jak syn zvládá obrovský tlak v Tottenhamu

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Nečte noviny, nesleduje komentáře, na sociálních sítích téměř není. Přesto, nebo právě proto, zvládl jeden z nejtěžších roků, jaký může mladý brankář v Premier League zažít.
Kinský nečte noviny ani komentáře a žije v bublině. Otec prozradil, jak syn zvládá obrovský tlak v Tottenhamu

Kinský nečte noviny ani komentáře a žije v bublině. Otec prozradil, jak syn zvládá obrovský tlak v Tottenhamu

Zdroj: Tottenham Hotspur FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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