Kinský nečte noviny ani komentáře a žije v bublině. Otec prozradil, jak syn zvládá obrovský tlak v Tottenhamu

Když Antonín Kinský starší v rozhovoru pro iSport na konci září 2026 popsal synův přístup k vnějšímu světu, použil slovo „bublina“. Ne jako kritiku, ne jako diagnózu. Jako vysvětlení toho, proč dvaadvacetiletý gólman Tottenhamu dokáže po třech gólech inkasovaných za sedmnáct minut v Lize mistrů vstát, pustit si ráno sestřih a jít trénovat. Otec, který má možnost vidět některé synovy tréninky a pravidelně s ním mluví o tlaku i zápasových situacích, popisuje mechanismus, který není ani únikem, ani ignorancí. Je to filtr.
Sedmnáct minut v Madridu
10. března 2026, osmifinále Ligy mistrů na stadionu Atlétika Madrid. Kinský nastoupil do brány Tottenhamu a za sedmnáct minut inkasoval třikrát. Trenér Igor Tudor ho stáhl. Stadion řval, internet se okamžitě plnil verdikty. Odepsaný gólman, konec experimentu, návrat na lavičku.
Kinský si druhý den ráno pustil sestřih zápasu. Vyhodnotil situaci. A rozhodl se nic zásadního neměnit. Žádné přepisování stylu, žádná panika. V rozhovoru pro Seznam Zprávy později řekl, že slyšel, jak je „odepsaný gólman“, ale zprávy přirozeně filtruje a čas na sítích netráví. Otec k tomu dodal vlastní radu: může se opřít o svou výkonnost, podobný kolaps se mu v dalším zápase nestane. A nestalo se.
Co bublina znamená v praxi
Kinského „bublina“ není metafora. Je to konkrétní sada návyků:
- Žádné noviny a komentáře. Nečte recenze svých výkonů, nesleduje diskuse pod články.
- Minimum sociálních sítí. Není na nich aktivní, neprochází reakce fanoušků.
- Úzký okruh důvěryhodných lidí. Informace k němu proudí přes rodinu, nejbližší přátele a realizační tým. Názor okolního hluku ho nezajímá.
Otec to neprezentuje jako něčí příkaz. Syn si tento režim nastavil sám a podle Kinského staršího mu „obrovsky pomáhá“. Klíčové ale je, že vedle filtru běží tvrdá práce. Kinský mladší v klubovém rozhovoru před zápasem s Aston Villou v květnu 2026 popsal, jak staví sebevědomí na každodenním tréninku, na jistotě s míčem u nohou, na práci navíc po skončení týmových jednotek. Bublina ho nechrání před realitou. Chrání ho před šumem, který s realitou nemá nic společného.
Záchrana, nová smlouva a otcův ambivalentní pohled
Tottenham v sezoně 2025/26 bojoval o záchranu v Premier League. Otec popisuje tlak jako „obrovský“; sestup by znamenal zásahy do rozpočtu i pracovních míst. Kinský se v závěru sezony vrátil do brány po dlouhém období bez pravidelného chytání a pomohl klub udržet. 30. června 2026 s ním Tottenham podepsal novou smlouvu.
Přesto otcovo hodnocení celé cesty není jednoznačně triumfální. Přiznává, že rozhodnutí pustit syna do Tottenhamu hodně zvažovali a že dnes by nad tím „asi přemýšlel jinak“. Pro brankáře je pravidelné chytání zásadní a období bez reálné šance dostat se do sestavy bylo dlouhé. Zároveň ale říká, že právě elitní každodenní trénink z něj udělal „úplně jiného gólmana“, v jiném módu, než v jakém odcházel ze Slavie. Vidí to na trénincích, slyší to v hovorech. Syn nerámuje krizové situace jako hrozbu, ale jako příležitost: ne „co když to pokazím“, ale „můžu pomoct lidem v klubu“.
Český problém jménem brankářský strop
Kinského příběh otevírá širší otázku, kterou jeho otec formuluje přímočaře: české kluby u brankářů příliš často volí jistotu výsledku před řízeným růstem talentu. Trenéři potřebují body, proto sáhnou po starším a zkušenějším gólmanovi, i když mladý má podobnou úroveň a vyšší strop. Důsledek? Brankář stárne v režimu „ještě talent“, ale bez velkých minut. Ve dvaadvaceti třiadvaceti letech nemá ani nálepka perspektivy, ani dostatečně silné CV pro zahraničí.
Srovnání s dalšími českými brankáři v cizině ukazuje různé cesty, ale společný jmenovatel:
- Víťa Jaroš odešel ze Slavie do liverpoolské akademie už v roce 2017 a rozvíjel se přes systém hostování; v sezoně 2025/26 zamířil do Ajaxu.
- Matěj Kovář putoval z FC Slovácko do Manchesteru United v roce 2018, pak přes hostování a mezistanice do Leverkusenu a PSV.
- Kinský šel jinou cestou: Dukla, Slavia B, Vyškov, Pardubice, Slavia A, a teprve ve 21 letech Tottenham.
Otec dřív věřil starému modelu „nejdřív uspět doma, pak jít ven“. Dnes přiznává, že trh se změnil. Kovář, Jaroš, Vítek nebo Horníček šli do ciziny už v dorostu, protože doma by na skutečné minuty čekali roky. A Kinský? Ten je podle Petra Čecha legitimním vyzyvatelem Kováře o post reprezentační jedničky, ale v září 2026 ještě definitivně určená nebyla.
Filtr, ne útěk
Kinského „bublina“ vypadá zvenku jako izolace. Zevnitř je to něco jiného, vědomý výběr toho, co pustit dovnitř. Po Madridu si pustil sestřih. Po záchranářském jaru podepsal novou smlouvu. Otec říká, že se na něj obracejí lidé z akademií s případy kluků, na které se po jednom špatném gólu „nasypaly“ sítě. Odpověď, kterou jim dává, je v podstatě synův příběh: filtrujte hluk, analyzujte výkon, vraťte se do práce.
Není to recept na všechno. Ale pro dvaadvacetiletého brankáře, který za rok a půl prošel debutem proti Liverpoolu, kolapsem v Madridu a bojem o záchranu v Premier League, to zatím funguje líp než cokoli, co nabízí komentářová sekce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner