Trump: S Čínou se o AI dělit nebudeme. Nikdo není třetí, jsme jen my a Čína

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Trump: S Čínou se o AI dělit nebudeme. Nikdo není třetí, jsme jen my a ČínaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americký prezident Donald Trump odmítá jakoukoli formu společného vývoje umělé inteligence s Čínou. Spolupráce s hlavním ekonomickým rivalem Spojených států…
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