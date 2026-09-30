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Houbová sekaná s ovesnými vločkami: Jednoduchý recept, který překvapí šťavnatostí i plnou chutí

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Skvělá volba pro dny, kdy je doma dost hub a člověk nechce smaženici ani omáčku. Houbová sekaná s ovesnými vločkami je sytá, dobře drží pohromadě a díky namočeným vločkám s vejci není suchá ani těžká. U nás doma ji dělám hlavně tehdy, když chci poctivé bezmasé jídlo, které chutná teplé i studené.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo ji zkusit jednou: Houbová sekaná s ovesnými vločkami překvapí chutí i jednoduchostí

Obrázek k receptu s názvem Stačilo ji zkusit jednou: Houbová sekaná s ovesnými vločkami překvapí chutí i jednoduchostí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo ji zkusit jednou: Houbová sekaná s ovesnými vločkami překvapí chutí i jednoduchostí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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