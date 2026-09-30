Houbová sekaná s ovesnými vločkami: Jednoduchý recept, který překvapí šťavnatostí i plnou chutí

Houby mám ráda snad na všechny způsoby, takže jednou došlo i na odlehčenou sekanou. Bez masa, zato s ovesnými vločkami, které u mě v kuchyni stejně končí poměrně často. Houbová sekaná s ovesnými vločkami zasytí, po upečení drží pohromadě a díky tomu, že vločky předem nasáknou mléko s vejci, není suchá ani těžká. Dělám ji hlavně ve dnech, kdy chci normální bezmasé jídlo. Teplé k obědu, studené večer klidně z prkénka.
tu nejsou žádná nouzová výplň ani Ovesné vločky levnější náhrada pečiva, i když se to o nich někdy říká. Když dostanou čas natáhnout do sebe mléko a vejce, směs se hezky spojí a sekaná se po upečení dá krájet na plátky. Bez toho nepříjemného dusivého dojmu. Druhý den je skvělá s vařeným bramborem, ale někdy úplně stačí kyselá okurka položená vedle na talíři.
Můj tip: U hub, které pustí víc vody, se opravdu nevyplatí spěchat. Nechte je na pánvi o pár minut déle, aby se tekutina stihla odpařit. Je to drobnost, jenže přesně taková, podle které se pozná, jestli půjde sekaná krájet, nebo se začne rozsýpat už pod nožem. Proč ovesné vločky v sekané dávají smysl
Ovesné vločky se do sekaných přidávají už dlouho, a neplatí to jen pro recepty. I v klasické masové sekané často nahrazují část pečiva nebo strouhanky. V některých receptech se uvádí příprava kolem bezmasé 55 minut, jinde se doporučuje nechat vločky předem stát přibližně 20 minut, aby změkly a vsákly tekutinu. U téhle houbové verze se vyplatí dát jim ještě o něco víc času. Recept na houbovou sekanou s ovesnými vločkami
Počet porcí: 4-6 porcí Ingredience pro přípravu 500 g čerstvých hub 1 velká cibule 2 lžičky sádla 100 g jemných ovesných vloček 100 ml mléka 2 vejce sůl podle chuti pepř podle chuti drcený kmín podle chuti česnek podle chuti 1 hrst nasekané petrželky Postup přípravy bezmasé houbové sekané z ovesných vloček
1. Do větší mísy nasypte
ovesné vločky. V menší misce prošlehejte vejce s mlékem, přelijte jimi vločky a promíchejte. Nechte stát 30 minut. Vločky změknou, natáhnou tekutinu a hotová sekaná se pak nebude tolik drobit.
2. Mezitím očistěte
houby a nakrájejte je na menší kousky. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Česnek si nechte stranou, do směsi ho stačí prolisovat až později.
3. Na pánvi rozehřejte
sádlo. Přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět, případně lehce zezlátnout. Ta minuta navíc se tady počítá, protože cibule pak dá celé sekané příjemnější základ.
4. K cibuli přidejte nakrájené
houby, osolte, opepřete a přisypte drcený kmín. Za občasného promíchání je duste asi 15 minut. Mají změknout a hlavně pustit vodu, která se zase musí odpařit.
5. Podušené houby nechte chvíli zchladnout. Nemusí být studené, jen by neměly jít do vajec úplně vařící. Potom je přidejte k namočeným vločkám a promíchejte. Vmíchejte
prolisovaný česnek a nasekanou petrželku.
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6. Směs ochutnejte a podle potřeby přidejte
sůl, pepř nebo kmín. Konzistence má být hustá, ale ne suchá. Když se vám zdá řídká, přisypte lžíci vloček a nechte ji ještě chvilku stát. Připravte si silikonovou chlebíčkovou formu
7. Vymazávat ji není potřeba. Směs do ní přendejte, povrch uhlaďte lžící a lehce přitlačte. Ne silou, spíš jen tolik, aby uvnitř nezůstaly velké vzduchové mezery.
8. Pečte v
remosce asi 40 minut. Pokud použijete troubu, dejte formu do předehřáté trouby na 180 °C a počítejte s podobnou dobou. Podle formy a konkrétní trouby se pečení může o pár minut protáhnout.
9. Hotovou sekanou nechte aspoň
10 minut odpočinout. Až potom ji opatrně vyklopte a krájejte ostrým nožem na plátky. Hodí se k bramborové kaši, k vařeným bramborám, ale studená s okurkou a chlebem také obstojí velmi dobře. Zabalená v lednici vydrží do druhého dne a často chutná ještě lépe než čerstvě upečená. Foto: Cooky.cz, Podzimní sklizeň Rady a tipy hospodyňky Do houbové sekané můžete použít směs lesních hub i obyčejné žampiony. Lesní houby mají výraznější vůni, žampiony jsou zase rychlejší na přípravu a při čištění většinou nic složitého nepřinesou. Pokud chcete pevnější výsledek, vezměte jemné vločky. Hrubé vločky zůstanou v řezu víc vidět a sekaná bude mít rustikálnější, hrubší strukturu. Nekrájejte ji hned po vytažení. Krátký odpočinek udělá překvapivě hodně, plátky pak drží lépe a tolik se nelámou. Když kousek sekané zůstane, druhý den ho nakrájejte na plátky, krátce opečte na pánvi a dejte do housky s hořčicí a listem salátu. Rychlá večeře, u které se u nás moc nemluví, protože rychle mizí.
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