Noblesa selské kuchyně: Králičí játra na cibulce jsou sváteční večeří bez velké námahy

jsem se roky spíš vyhýbala. Králičím játrům jsem znala z domova, kuřecí taky, ale u králičích jsem měla pořád dojem, že s nimi bude víc práce, než kolik za to stojí. Pak u mě zazvonila kamarádka Lenka a přinesla Vepřová játra celého králíka ze zahrady. Výmluvy tím skončily. Játra šla na pánev ještě ten večer. A přiznám se, trochu mě mrzelo, že jsem je tak dlouho obcházela. Jsou jemnější než vepřová, hotová docela rychle a když se potkají s cibulí, grilovacím kořením a trochou sójové omáčky, mizí z talířů ještě vařící.
Není to
žádná kuchařská věda. Nemarinujete přes noc, nestojíte hodinu u sporáku a neřešíte pět misek navíc. Játra se okoření, přijdou na zesklovatělou cibuli a pak už pracuje hlavně slabší plamen, poklička a čas. se přidává až ke konci, kdy šťávě dodá výraznější chuť, skoro překvapivou na tak Sójová omáčka jednoduché jídlo.
Můj tip zní: Než játra položíte na pánev, osušte je papírovým ubrouskem. Pořádně. Když na nich zůstane voda, nezačnou se opékat, spíš se hned dusí ve vlastní šťávě a pěkný povrch je pryč. A hlídejte čas. U jater se pár minut navíc pozná nemilosrdně rychle, místo jemného sousta je z nich tužší, gumový kousek, který už na stole moc chvály neposbírá. Recept na králičí játra na cibulce s grilovacím kořením a sójovou omáčkou
Z níže uvedeného množství vyjdou asi
3 až 4 porce. Celková doba: přibližně 40 až 45 minut Ingredience k přípravě Základ pokrmu 3/4 kg králičích jater 2 středně velké cibule olej na restování (2 až 3 lžíce) Koření a dochucení 2 bobkové listy 1/2 lžičky mletého pepře špetka mletého nového koření 3 lžičky grilovacího koření 2 lžíce sojové omáčky Postup přípravy luxusních králičích jater na cibulce
1.
Játra očistěte a nakrájejte na větší kostky nebo silnější plátky. Úplně drobné kousky se na pánvi rády vysuší, a to je u jater škoda dvojnásob. Nakrájená játra osušte papírovým ubrouskem a zatím je dejte stranou.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nahrubo. Ne na drobnou kaši, v hotovém jídle má být trochu vidět i cítit. Na pánvi rozehřejte olej a cibuli nechte na středním plamenu zesklovatět. Zabere to zhruba 8 až 10 minut. Nespěchejte na tmavě hnědou barvu, v tomhle receptu by zbytečně přebila jemnější chuť jater. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa selské kuchyně: Králičí játra na cibulce jako sváteční večeře bez zbytečné námahy
3. Mezitím játra okořeňte. Přidejte k nim
pepř, nové koření a grilovací koření a promíchejte rukama nebo lžící, aby se koření dostalo na každý kus. Trocha nepořádku na prkénku se u toho dá přežít.
4. K zesklovatělé cibuli přidejte okořeněná
játra. Zvyšte plamen a krátce je opečte ze všech stran. Stačí 2 až 3 minuty, jen aby se zatáhla a trochu chytila barvu. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Noblesa selské kuchyně: Králičí játra na cibulce jako sváteční večeře bez zbytečné námahy
5. Přidejte
bobkové listy, plamen stáhněte na minimum, pánev přikryjte pokličkou a nechte dusit 15 minut. Játra pustí šťávu a budou se pomalu dodělávat.
6. Po 15 minutách pokličku sundejte, přilijte
sojovou omáčku, promíchejte a pokračujte ještě 15 minut bez pokličky. Šťáva se trochu odpaří, zhoustne a sojová omáčka jí dodá tmavší barvu i výraznější chuť.
7. Před podáváním vyndejte bobkové listy. Jeden větší kousek jater rozkrojte a zkontrolujte, jestli je hotový. Uvnitř může zůstat lehce růžový, krvavý ale být nesmí. Pokud potřebuje ještě chvíli, pánev znovu přikryjte a nechte ho dalších 5 minut dojít.
8. Podávejte horké, nejlépe s chlebem, topinkou nebo rýží. U mě vyhrává silnější krajíc kváskového chleba, protože šťávu z pánve natáhne přesně tak, jak má. Tady se šetřit moc nevyplácí.
VIDEO Tipy redakce: Grilovací koření a sůl: Grilovací koření bývá slané a sojová omáčka také, proto játra předem nedosolujte. Ochutnejte je až na samém konci. Přesolená játra se zachraňují těžko, někdy vlastně vůbec. Bobkový list: Dva listy bohatě stačí. Když jich dáte víc, může se do jídla dostat nepříjemná hořkost. Pokud chcete chuť trochu posunout, sáhněte raději po stroužku česneku rozmáčknutém plochou stranou nože. Játra podpoří, ale nepřehluší. Alternativa k sojové omáčce: Jestli doma sojovou omáčku nemáte, vmíchejte na konci lžičku kremžské nebo domácí hořčice. Výsledek bude jiný, ostřejší, ale pořád poctivý. Skladování: Hotová játra vydrží v uzavřené nádobě v lednici 2 dny. Při ohřívání k nim přidejte lžíci vody a zahřívejte je pomalu, na nízkém plamenu. Mikrovlnka jim moc nepomáhá, často je zbytečně vysuší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou