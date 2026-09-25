Sabalenková vyměnila raketu za přehlídkové molo v Miláně. Supermodelka Shayk jí radila v zákulisí, jak správně chodit

Čokoládový Gucci pod stropy Gallerie
Když 22. září 2026 začal třetí akt show Vogue World: Milano nazvaný „Made in Italy“, z kulis milánské Gallerie Vittoria Emanuela II vykročila postava, kterou módní publikum znalo spíš z grandslamu než z mola. Aryna Sabalenková, světová tenisová jednička ještě před deseti dny, prošla molem v přiléhavých třpytivých šatech Gucci v čokoládově hnědém odstínu. Silueta formující tělo, žádná modelkovská křehkost, spíš power glamour, který sedí sportovkyni s jedním z nejtvrdších podání na okruhu. Po sólovém průchodu se vrátila ještě jednou, tentokrát v závěrečném finále celého obsazení.
Nebyl to náhodný výstřel. Sabalenková je globální ambasadorkou Gucci od ledna 2026 a milánské molo bylo dalším krokem v pečlivě budované spolupráci, která začala daleko před tímhle večerem.
Od první řady na molo za osm měsíců
Časová osa mluví jasně. V únoru seděla Sabalenková v první řadě na milánské přehlídce Gucci. V květnu se objevila jako digitální hvězda obálky amerického Vogue, celá v Gucci. Mezitím proběhlo několik společných focení a podle jejích vlastních slov jsou další projekty rozpracované. Gucci přitom v tenise sází na extrémně úzký výběr ambasadorů: Sabalenková a Jannik Sinner. Nikdo další.
Když tedy Vogue World hledal sportovní hvězdy pro milánskou show, Sabalenková nebyla překvapivá volba. Byla logická. Módní dům ji nepotřeboval představovat, potřeboval ji ukázat v novém kontextu.
Lekce od Iriny Šajkové
Zákulisí přehlídky přineslo moment, který se rychle rozšířil přes sociální sítě. Na videu publikovaném účtem Vogue Italia na Instagramu je vidět Irina Šajková, jak Sabalenkové dává improvizovanou lekci chůze po mole. Přesné instrukce krok za krokem zveřejněné nebyly, ale Sabalenková na záběru říká, že se „učí od té nejlepší“.
Šajková přitom na Vogue World nebyla jen zákulisní rádkyní. Sama šla po mole v archivním looku Gianni Versace z kolekce podzim/zima 1992/93, legendárním „Miss S&M“. Šlo o první veřejně zachycené setkání obou žen; zda se znaly dříve, z dostupných zdrojů nelze potvrdit. Po show Šajková Sabalenkovou veřejně označila za „královnu mola“, spíš přátelské gesto než odborný verdikt, ale v módním světě, kde se komplimenty šetří, gesto s váhou.
Deset dní od porážky ve finále
Kontext, který dodává celému večeru ostřejší hranu, je sportovní. 12. září Sabalenková prohrála finále US Open s Jelenou Rybakinovou 4:6, 7:5, 2:6. Dva dny poté oficiálně přišla o post světové jedničky. A deset dní nato stála v čokoládovém Gucci pod skleněnou kopulí milánské Gallerie.
Nebyla jediným sportovcem na mole, Vogue jí věnoval místo v přehledu atletů, kteří na show vystoupili. Italský tenista Lorenzo Musetti dostal výrazně performativnější roli: oblek Bottega Veneta, interakce s Jennifer Lopezovou, otočka a krátký tanec. Sabalenková zvolila opačnou strategii. Žádné taneční číslo, žádná interakce. Jen průchod, pohled, silueta. Méně showmanství, víc vizuálního prohlášení.
Víc než módní výlet
Vogue World: Milano nebyl jen přehlídkou, akce zároveň vybírala prostředky na revitalizaci knihovny ve čtvrti Quarto Oggiaro na severozápadě města. Celou show si lze zpětně přehrát na oficiálním hubu Vogue World.
Pro Sabalenkovou představuje milánský večer další bod na linii, která vede od ambasadorské smlouvy přes obálkový příběh až na přehlídkové molo. Není to útěk od tenisu. Je to stavba značky, která funguje i mimo kurt, a Gucci na ni zjevně sází víc než na jednorázový outfit. Podle nás je to nejkonzistentnější módní strategie, jakou momentálně v ženském tenise někdo vede.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta