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Hit podzimu: Kynutý makový koláč s šťavnatými švestkami a drobenkou

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Konec léta u nás doma vypadá každý rok podobně: na lince leží miska švestek, v misce se mele mák a z trouby jde vůně, kvůli které se do kuchyně seběhnou všichni. Tenhle makový koláč se švestkami a drobenkou peču z jemného kynutého těsta, které není složité, rychle se zadělá a díky máslu s mlékem zůstává hezky vláčné i druhý den.
Obrázek k receptu na Makový koláč se švestkami a drobenkou z kynutého těsta je v této kombinaci TOP

Obrázek k receptu na Makový koláč se švestkami a drobenkou z kynutého těsta je v této kombinaci TOP

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Makový koláč se švestkami a drobenkou z kynutého těsta je v této kombinaci TOP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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