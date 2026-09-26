Hit podzimu: Kynutý makový koláč s šťavnatými švestkami a drobenkou

Patří tahle kombinace k nejlepším koláčům vůbec? Za mě ano. Mák, švestky a drobenka, to je u nás doma jistota. Když začnou dozrávat švestky a na míse jich najednou leží víc, než se stačí sníst, tenhle koláč většinou přijde na řadu jako první. Peču ho z jemného kynutého těsta. Zadělání není nijak složité, jde to docela rychle a díky máslu s mlékem zůstává těsto měkké i druhý den.
Na tomhle koláči mám ráda, že na stole
nevypadá obyčejně, i když je to pořád poctivé domácí pečení, tak nic složitého. Někdo chce pořádnou vrstvu máku, jiný by nejraději zakryl celé těsto ovocem. Já jsem spíš ten druhý případ. Švestky skládám hodně natěsno. Při pečení pustí šťávu, ta se částečně vsákne do těsta a koláč pak nepůsobí suše ani ve chvíli, kdy si poslední kousek necháte na další den.
Můj tip zní: Pokud máte švestky hodně šťavnaté, po rozložení na těsto je zlehka poprašte mletým mákem. Vezme část šťávy na sebe a spodek koláče zůstane nadýchaný, ne mokrý. Švestky a mák k sobě sedí víc, než by se mohlo zdát
Spojení
švestek a máku se v domácím pečení vrací pořád. Má to jednoduchý důvod. Švestky v troubě zesládnou, ale nechají si i trochu kyselosti. Mák k tomu přidá plnější, lehce zemitou chuť. Není potřeba kolem toho moc vymýšlet, funguje to samo o sobě. Někde se podobný koláč peče na křehkém těstě, jinde jako litý moučník nebo jen s drobenkovým základem. U nás ale nejčastěji vítězí kynutá varianta. Recept na vláčný makový koláč se švestkami a drobenkou
Počet porcí: 1 menší plech, asi 12 kousků Ingredience pro přípravu Suroviny na těsto 280 g hladké mouky 1 ks vejce 180 ml mléka 3 lžíce cukru 50 g másla 20 g čerstvého droždí 1 špetka soli Na obložení 8 až 12 ks švestek podle velikosti 4 až 5 lžic mletého máku Z čeho udělat drobenku 80 g polohrubé mouky 50 g cukru krupice 50 g studeného másla 1 špetka soli Postup přípravy švestkového koláče s mákem a drobenkou
1. Nejdřív připravte kvásek. Do části vlažného
mléka rozdrobte droždí, přidejte trochu cukru a lžíci mouky. Nechte ho stát asi 10 minut. Jakmile se nahoře udělá pěna, můžete pokračovat.
2. Do větší mísy nasypte zbytek
hladké mouky, přidejte zbylý cukr, sůl, vejce, vzešlý kvásek a rozpuštěné, jen vlažné máslo. Dolijte zbytek mléka a vypracujte hladké těsto. Když působí příliš tuze, přidávám ještě lžíci mléka, někdy opravdu stačí málo.
3. Těsto hněťte zhruba
8 až 10 minut. Má být pružné a postupně se odlepovat od stěn mísy. Pak ho přikryjte čistou utěrkou a nechte kynout na teplém místě asi 45 minut, dokud viditelně nezvětší objem.
4. Mezitím si nachystejte
švestky. Omyjte je, rozpulte a vyndejte pecky. Menší nechávám jen na půlky, větší krájím ještě na čtvrtky. Na plechu se pak skládají rovnoměrněji a koláč se lépe porcuje.
5. Na drobenku dejte do misky
polohrubou mouku, cukr, sůl a studené máslo nakrájené na kostky. Prsty vše promněte, až vznikne sypká směs. Když je moc jemná, přisypte trochu mouky. Pokud se naopak nechce spojit, pomůže kousek másla navíc. Troubu předehřejte na 180 °C
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6. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte máslem.
7. Vykynuté
těsto přeneste na plech a prsty nebo válečkem ho roztáhněte do rovnoměrné vrstvy. Nemusí být úplně tenké. U tohoto koláče je lepší středně vysoký základ, zůstane měkčí.
8. Povrch těsta posypte
mletým mákem. Stačí tenká, ale souvislá vrstva. Když se máku nasype příliš, může být koláč ve výsledku zbytečně suchý.
9. Na mák rozložte připravené
švestky, řeznou stranou nahoru nebo lehce našikmo. Skládám je těsně vedle sebe, aby bylo ovoce v každém kousku a koláč zůstal po upečení šťavnatý.
10. Nakonec přijde
drobenka. Rozsypte ji po celé ploše, ale nemusí zakrýt každý centimetr. Když sem tam prosvítají švestky, koláč vypadá přirozeněji a pěkně se propeče.
11. Pečte v předehřáté troubě asi
30 až 35 minut při 180 °C, dokud okraje a drobenka nezezlátnou. Jestli vaše trouba peče silněji shora, posledních deset minut ji raději hlídejte.
12. Upečený koláč nechte aspoň chvíli chladnout na plechu. Dá se krájet vlažný i úplně studený, nejlépe chutná ke kávě nebo odpolednímu čaji. Dobře přikrytý vydrží pěkný i do druhého dne.
Foto: Cooky.cz, Koláč lze krájet vlažný i celkem studený. Tipy redakce a pár věcí z praxe Pokud jsou švestky kyselejší, můžete je před pečením zlehka poprášit vanilkovým cukrem. Mák je nejlepší čerstvě mletý. Má výraznější vůni a v koláči nepůsobí mdle. Drobenku dělejte ze studeného másla. Po upečení bude křehčí a zůstane pěkně sypká. Když má koláč působit o trochu slavnostněji, po vychladnutí ho jen lehce pocukruji. Opravdu stačí málo. Švestky i drobenka jsou sladké samy o sobě a silná vrstva cukru by chuť máku zbytečně přehlušila.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková