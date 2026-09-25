OKTAGON 94 pod lupou. Kozma je favorit, na Vémolu je kurz 1,87

OKTAGON se 26. září vrací do Deutsche Bank Parku. Hlavní zápas obstarají Christian Eckerlin a David Kozma, výraznou pozornost přitahuje také návrat Karlosa Vémoly a souboj mladého Fedora Durice s bývalým bojovníkem UFC Marcem Diakiesem. Aktuální kartu i kurzy zveřejňuje oficiální stránka turnaje OKTAGON 94.
Kozma jako mírný favorit
David Kozma vstupuje do hlavního zápasu s bilancí 34-15, zatímco Christian Eckerlin má 18 výher a osm porážek. Kurzová nabídka zobrazená na webu OKTAGONu staví českého bojovníka do role favorita: na Kozmu je 1,66, na domácího Eckerlina 2,15.
Kozma navíc po sérii tří porážek našel cestu zpět. V únoru kontroloval na zemi Jozefa Wittnera a zvítězil jednomyslně na body, v srpnu podobným způsobem zvládl Davida Zawadu. Eckerlin se letos také vrátil k vítězství, když po dvou porážkách porazil Matouše Kohouta na body.
Pro Kozmu mluví především jeho schopnost dostat zápas na zem a držet soupeře pod kontrolou. Eckerlin bude mít ve Frankfurtu publikum na své straně a v postoji může být nebezpečnější, pokud však český bojovník prosadí svůj wrestling, má snadnější cestu k bodovému vítězství. Redakční tip: David Kozma zvítězí, kurz 1,66.
Vémola musí hlídat zem
U duelu Frederic Vosgröne vs. Karlos Vémola bookmakeři favorita nenašli. Oba mají aktuálně kurz 1,87. Proti sobě přitom stojí 47 profesionálních zápasů Vémoly a pouhých pět startů neporaženého Němce.
Vosgröne však není běžný nováček. Má bilanci 5-0 a všech pět soupeřů donutil vzdát se. Černý pás v brazilském jiu-jitsu představuje pro Vémolu problém hlavně ve chvíli, kdy se boj na zemi otevře a začne se přecházet mezi pozicemi.
Vémolova výhoda leží ve zkušenostech, tlaku u pletiva a schopnosti držet soupeře pod sebou. Pokud nebude na zemi zbytečně riskovat, nabízí se scénář, ve kterém Němce postupně unaví a rozhodne údery nebo na body. Odvážnější redakční tip: Vémola zvítězí na KO/TKO nebo na body.
Duric má před sebou veterána UFC
Fedor Duric patří mezi největší favority zajímavějších duelů karty. Dvaadvacetiletý bojovník má bilanci 10-1 a kurz na jeho vítězství je 1,40. Marc Diakiese se zkušenostmi z 15 zápasů v UFC je na hodnotě 2,75.
Duric dokáže držet vysoké tempo, měří 186 centimetrů a umí přecházet mezi postojem a grapplingem. Diakiese má výrazně více zkušeností, jeho poslední zápas však skončil po pouhých 32 sekundách, když ho Gadzhi Rabadanov v dubnu 2025 knokautoval po takedownu a úderech na zemi.
Základní kurz 1,40 na Durice příliš prostoru nenabízí. Zajímavější, ale výrazně rizikovější variantou je proto jeho vítězství před limitem. Mladý Němec má tempo i fyzické parametry na to, aby Diakieseho postupně zatlačil do situací, ve kterých bude muset hlavně bránit.
Z trojice hlavních sázkových směrů působí nejbezpečněji samotné vítězství Kozmy. Vémola proti specialistovi na submise i Duric proti zkušenému Diakiesemu nabízejí vyšší riziko. Kurzy se do začátku turnaje mohou změnit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka