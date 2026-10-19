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Muradov prozradil, kolik mu platí OKTAGON. Srovnání s UFC mluví za vše

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Dennívýzva
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Machmud Muradov jednou tvrdil, že Poláci přihazovali o třicet procent, a stejně řekl ne. Po dvou letech mluví jinak. U každé částky ale chybí pořád totéž: razítko.
Muradov prozradil, kolik mu platí OKTAGON. Srovnání s UFC mluví za vše

Muradov prozradil, kolik mu platí OKTAGON. Srovnání s UFC mluví za vše

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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