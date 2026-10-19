Muradov prozradil, kolik mu platí OKTAGON. Srovnání s UFC mluví za vše

Bojovník, který prošel nejslavnější klecí světa, mluví o penězích tak uvolněně, jako by předčítal ceník. Machmud Muradov, uzbecký rodák, kterého si československá scéna dávno adoptovala, tvrdí, že mu za zápas chodí miliony. Potvrzení nikde. Smlouvy nejsou veřejné a žádná organizace jeho čísla nezveřejnila. Zajímavější než samotné částky je přitom to, jak se jeho vyprávění o polské konkurenci za dva roky otočilo, a přesně to si redakce MMAmag poskládala podle dat.
Miliony, které nepotvrdí žádná organizace
OKTAGON je největší česko-slovenská organizace smíšených bojových umění, UFC světová jednička. Muradov prošel oběma. V rozhovoru pro iSport z 13. června 2026 řekl, že mu nově vzniklá organizace G MMA dá nejlepší výplatu v historii česko-slovenské scény. Na dotaz, jestli dostane víc než český bojovník Karlos Vémola za zápas v Edenu, odpověděl: „Stoprocentně ano.“
Proč by mu někdo takovou obálku podával, plyne z oficiálního profilu na oktagonmma.com, do kterého redakce MMAmag nahlédla: OKTAGON ho k 19. říjnu 2026 vede jako šampiona polotěžké váhy a zároveň prozatímního šampiona střední váhy, s bilancí 30 výher a osmi porážek. Uvádí mu i finish rate 67 %, tedy podíl zápasů ukončených před limitem. Konkrétní částku nepotvrdil nikdo. G MMA na svém webu píše jen to, že podle Muradova půjde o nejvyšší odměnu za jeden zápas v jeho kariéře.
Dva roky, dva výroky a jeden pořádný skřípot
KSW je největší polská organizace a přímý konkurent OKTAGONu o evropská jména. V rozhovoru z 19. června 2024 o ní Muradov řekl: „Zkoušelo Oktagon přeplatit o třicet procent. Odmítl jsem.“ Podle téhle verze tedy vyšší nabídka nerozhodla. O dva roky později zněla odpověď jinak: „Když mě budou pořád chtít, můžeme se o tom bavit.“
Oba datované rozhovory iSportu postavila redakce MMAmag vedle sebe. Rozdíl není v číslech, ale v postoji. Muradov v seznamu bojovníků, který KSW zveřejňuje na svém webu, k 19. říjnu 2026 není.
|Datum a médium
|Co Muradov řekl o KSW
|Co z toho plyne pro peníze
|19. 6. 2024, iSport
|KSW podle něj nabízelo o 30 % víc než OKTAGON a on odmítl
|Peníze podle jeho tehdejší verze nerozhodily
|13. 6. 2026, iSport
|Pokud ho KSW pořád chce, může se o tom bavit
|Polsko už nevylučuje, částku neuvádí
|19. 10. 2026, kontrola zdrojů
|Výše nabídky není veřejně dostupná
|Čísla zůstávají v rovině tvrzení
Proč se přesné částky z evropských organizací ven nedostanou, má jednoduché vysvětlení.
Kde končí gáže a začíná marketing
ANALÝZA V části Spojených států pracují atletické komise s odměnami formálně. Nevadská komise má třeba formulář, kde se uvádí gáže i bonus za výhru. U OKTAGONu, KSW ani G MMA nic takového veřejně k dispozici není, a tak zůstává jediným zdrojem čísel ten, kdo je bere.
Částka řečená do kamery proto není účetní doklad. Je to zároveň reklama na vlastní cenu a vzkaz konkurenci. Navíc pokaždé může znamenat něco jiného: základní gáže, bonusy, sponzoři nebo jednorázová nabídka mimo klasickou sportovní scénu.
Výsledek je nepříjemný, ale věcný. Fanoušek se o penězích v evropském MMA dozví přesně tolik, kolik mu bojovník nebo promotér chce říct. A ověřit to nedokáže ani novinář.
Komu se vyplatí Muradovovo další ano
Potvrzené jsou termíny. Na oficiálním webu G MMA redakce MMAmag dohledala, že Muradov nastoupí 31. října 2026 v Praze do hlavního zápasu proti šesti Kotlárům; formát je netradiční a pravidla mají být podle organizace upřesněna. Stránka turnaje OKTAGON 100 pak pro 29. prosince 2026 v Praze hlásí duel s Krzysztofem Jotkem o nesporného krále střední váhy.
Potvrzená není ani koruna. Zápasy a tituly mají razítko organizace, obálka ho nemá žádné. Až některá z organizací nebo úřad zveřejní konkrétní číslo s podpisem, bude o čem psát. Do té doby platí, že rozhodující není, kolik Muradov říká, ale kdo mu to potvrdí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek