Miroslav Ševčík měl v debatě vysvětlovat, proč nechce podpořit státní rozpočet připravený Alenou Schillerovou. Jenže ještě před první ekonomickou otázkou si potřeboval vyřídit účty s opozicí. Ta se rozhodla neposílat své zástupce do společných debat s poslancem, který se odmítá omluvit za urážlivé vystupování ve Sněmovně. Ševčík měl pro její rozhodnutí vlastní vysvětlení a okamžitě si našel viníka. Moderátor jej musel vracet k rozpočtu, jehož schválení má přitom podpořit vládní koalice. Jenže ani v této disciplíně se poslanec zvolený za SPD nehodlal řídit představami koaličních partnerů.
Miroslav Ševčík se znovu pustil do Víta Rakušana a odmítl, že by se na půdě Poslanecké sněmovny dopustil jakékoli urážky. Opozice se kvůli jeho předchozím výrokům rozhodla bojkotovat společné televizní debaty, a plánovaná diskuse s Vojtěchem Munzarem z ODS se proto nekonala. Ševčík místo ekonomického rozboru okamžitě zahájil další obhajobu poslaneckého výkřiku, který již několik týdnů zaměstnává Mandátový a imunitní výbor. „Krásný večer. Musím to upřesnit. Žádné urážky jsem se nedopustil. To pouze zdeformoval Don Vito Dozimetr Rakušan, který dezinterpretoval to, co jsem tam řekl. Já jsem vůči paní Šebelové nic takové neřekl. Je to drzost, lež a jako opravdu asi mají obavy z toho chodit se mnou do diskuzí,“ prohlásil Ševčík. Předseda STAN se ocitl v roli hlavního viníka, zatímco poslanec, jehož říjnový výkřik „Menopauzu“ zazněl bezprostředně po žádosti Michaely Šebelové o přestávku, se prohlásil za nevinného. Odmítnutí společné debaty navíc vysvětlil strachem politických protivníků. „To mně říkala spousta lidí a píšou mi to spousta lidí, že nechtějí se mnou diskutovat,“ pokračoval, než jej moderátor zastavil a požádal o návrat k ekonomice. Ševčík totiž nebyl pozván kvůli vyšetřování Rakušana ani kauzy Dozimetr, nýbrž kvůli státnímu rozpočtu na rok 2027.
Opozice se prý bojí. Schillerová však Ševčíkův hlas nedostane
Předseda vlády Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají před závěrečným hlasováním o státním rozpočtu nečekaně nepoddajného poslance přímo mezi koaličními zákonodárci. Ševčík odmítá schodek 386 miliard korun a pro rozpočet ruku nezvedne. Nepřesvědčila jej ani příslušnost k poslaneckému klubu SPD, ani závazek vládních stran postupovat při hlasování jednotně. „Já jsem se, prostě já jsem řekl, že nepodpořím tuto výši schodku, protože jsem navrhoval určité úspory. Ty úspory měly být takové, že schodek by byl pod 350 miliard, maximálně 354 a půl miliardy. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl vyslyšen, tak jsem pro tento rozpočet ruku nezvedl a chystám se pro to ruku nezvednout ani v tom dalším čtení,“ oznámil. Na otázku, zda se opět zdrží hlasování, nebo bude přímo proti, odpověděl bez podrobnějšího vysvětlování. „Nebudu hlasovat pro tento rozpočet, pro tento deficit,“ potvrdil. Schillerová se může chlubit rekordními investicemi, evropskými hospodářskými prognózami i náročnou prací na sestavení rozpočtu. Vlastní koaliční poslanec jí však oznámil, že jeho podporu nedostane.
Ještě zajímavější se ukázala Ševčíkova představa o závaznosti koaliční smlouvy. Vládní strany se totiž výslovně dohodly na jednotném postupu při hlasování o rozpočtu. Ševčík však nesouhlasí ani s představou, že by nedodržení této dohody představovalo její porušení. „Ne, tím neporušuji koaliční smlouvu. Tím bych porušil jednak vládní program a porušil bych tím i program politické strany, která mě nominovala a kterou zastupuju, byť jako nezávislý, tak kterou zastupuju,“ vysvětloval. Moderátor mu proto přečetl příslušné ustanovení: „Strany se dohodly, že při všech hlasováních o vládních návrzích, rozpočtu, daňových a ústavních zákonech budou jejich poslanecké a senátorské kluby postupovat jednotně.“ Ševčík ani po tomto připomenutí neustoupil. „Já to tak nepovažuju. Já považuju za porušení té spíš odbornosti, kdybych pro to hlasoval. Já jsem na to upozorňoval dopředu,“ prohlásil. Na jednání s Babišem, Schillerovou a ministrem Alešem Juchelkou prý své výhrady předložil již dříve. Výsledek však nepovažuje za dostatečný. Koaliční smlouva říká jedno, Ševčík bude hlasovat podle vlastního ekonomického přesvědčení. Ostatní poslance SPD přitom k obdobnému postupu přemlouvat nehodlá. „Ne, nebudu. Nebudu nikoho přesvědčovat, je to každého věc, každého svědomí,“ prohlásil.
Ševčíkovi vadí především výdaje na obranu, které mají meziročně vzrůst o 36 miliard korun. Požadavek Severoatlantické aliance označil za nesmyslný a při hodnocení obranného rozpočtu se pustil také do představitelů NATO. „Nicméně z roku na rok zvyšovat výdaje na obranu o 36 miliard, to znamená o 23,3 procenta jenom kvůli tomu, abychom naplnili nějaký pseudočíslo, které nám stanovili nějací papaláši v NATO, tak to se mi opravdu nechce,“ prohlásil. Připojil kritiku nákupu letounů F-35 a zálohových plateb na vojenskou techniku. Za problém přitom označil nejen výši schodku, ale i způsob rozdělení peněz. Když se jej moderátor zeptal, proč ke změnám nepřesvědčil ostatní členy klubu SPD, Ševčík připustil, že další poslance přesvědčovat nebude. Rozpočet Schillerové tedy odmítá, koaliční kolegy nechává hlasovat podle jejich svědomí a jednotný postup předepsaný smlouvou pokládá za méně důležitý než vlastní odborný názor.
Vláda měla rok. Ševčík za nepořádek znovu obvinil opozici
Ševčík současně bránil Schillerovou před kritikou stavu veřejných financí. Jeho výhrady k navrženému rozpočtu se totiž nijak nevylučovaly s tradičním obviněním předchozí vlády z hospodářského nepořádku. „Já samozřejmě jsem si vědom a paní ministryně ve velmi složité situaci, protože jsme tu převzali takový nepořádek, to se nedá říct jinak, já bych to řekl moravským slovem, ale neřeknu to,“ prohlásil. Moderátor mu připomněl, že Babišova koalice měla téměř rok na změnu zákonů a disponuje většinou v Poslanecké sněmovně. Ševčík však vysvětlil, proč ani většina nestačila. „Pane redaktore, pane redaktore, máme. Zákony jsme změnit nemohli. Tady vystoupila perfektně paní Malá s tím, že ukázala na to, jak jsme neefektivní kvůli tomu, co tam dělá opozice, jak vystupuje, jak obstruuje program,“ obvinil opoziční poslance. Když moderátor upozornil, že vláda dokázala prosadit jiné zákony, ekonom Ševčík objevil další argument. „Pane redaktore, v ekonomii a v ekonomice, prosím, hraje důležitý faktor času. Je to faktor času, jo, důležitou roli. A tady nejde z roku na rok zlomit tu situaci, která tady byla,“ vysvětloval.
Při hledání dalších rozpočtových úspor se Ševčík obrátil také k Ukrajině. Prostředky poskytované napadené zemi označil za výdaje směřující do nejzkorumpovanějšího evropského režimu a požadoval omezení humanitárních dávek. „Samozřejmě, tak jsou to veškeré finanční prostředky, které jdou do nejzkorumpovanějšího režimu současnosti v Evropě, a to je do Ukrajiny. To znamená snížit humanitární dávky tak, jak to udělali i Poláci už dříve,“ prohlásil. Na otázku, zda s omezením podpory Ukrajinců souhlasí také vládní koalice, odpověděl pochvalou premiéra a obviněním evropských partnerů. „Já si myslím, že zatím jo, že Babiš, pan premiér Babiš jedná skvěle teď v souvislosti s těmi rozpočty, co si dovolují Němci a Francouzi vydírat. To je něco nehorázného,“ uvedl. Přidal dokonce doporučení knihy Třicet důvodů, proč opustit Evropu. „To nejsme my, prosím, kdo to napsal. To napsal Francouz, Francouz, prosím,“ zdůraznil. Z rozpočtové debaty se poslanci podařilo přejít od NATO přes údajnou korupci Ukrajiny až k evropskému vydírání a literatuře doporučující odchod z Evropy.
Ševčíkova menopauza dostala další televizní pokračování
Do ekonomického rozhovoru se poslanec vrátil ještě s jedním vysvětlením. Opozice podle něj totiž neodmítla společnou debatu kvůli schodku ani výdajům na obranu. Příčinou zůstává Ševčíkův říjnový výkřik „Menopauzu“, který zazněl krátce před půlnocí na půdě Poslanecké sněmovny bezprostředně po žádosti předsedkyně klubu STAN Michaely Šebelové o dvouhodinovou přestávku. Ševčík odmítá, že by poznámka mířila na poslankyni. Při předchozí obhajobě vysvětloval, že reagoval na opakované pauzy a neplodné jednání. Jenže Šebelová požaduje veřejnou omluvu a Mandátový a imunitní výbor se jeho chováním zabývá v disciplinárním řízení. Opoziční strany nyní odmítají účast v debatách, kde by s ním měly vystupovat. Ševčík se však odmítl omluvit i v České televizi a místo odpovědnosti za říjnový výkřik znovu vytáhl Rakušana. Ani moderátorův opakovaný požadavek na návrat k ekonomice nezabránil další připomínce případu. „On by se mnou, on se mnou normálně diskutuje, akorát že tu existuje to nesmyslné usnesení těch politických klubů, které vůbec nevěděly, proč to říkají, protože já jsem řekl pouze jedno slovo jméno pauza, nesměřovalo to k paní Šebové,“ vysvětloval Ševčík. Původně jediné slovo ze Sněmovny nyní provází disciplinární řízení, bojkot opozičních debat a další veřejná obvinění Víta Rakušana. Poslanec zvolený za SPD přesto trvá na nevinnosti a odmítá omluvu ženě, jejíž žádost o přestávku jeho výkřik bezprostředně následoval. „Žádné urážky jsem se nedopustil. To pouze zdeformoval Don Vito Dozimetr Rakušan,“ trval si sveřepě na svém Ševčík.
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