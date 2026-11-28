Britská módní návrhářka Victoria Beckham bývá často k vidění v dlouhých kalhotách se širokými nohavicemi. Tentokrát však zvolila odlišnou siluetu. Na filmovou premiéru v pařížském kině Grand Rex oblékla úzké černé kalhoty, výrazně střižené sako, saténovou halenku a lodičky se špičatou špičkou.
Společenská událost byla pro rodinu Beckhamových důležitá především kvůli Romeovi, který se představuje ve filmu Forty Love. Victoria se premiéry zúčastnila společně s manželem Davidem.
Pozornost módních redaktorů však přitáhl také střih jejích kalhot. Malý rozparek ve spodní části nohavic dodává jinak klasickému modelu zajímavý detail a zároveň umožňuje, aby více vynikla obuv.
Vysoké podpatky nejsou podmínkou
Přestože návrhářka zvolila společenské lodičky, podobné kalhoty lze nosit také s pohodlnějšími botami. Na podzim nebo během mírnějších zimních dnů se nabízejí mokasíny s pevnou podrážkou. V chladnějším počasí mohou dobře fungovat kotníkové boty s užším svrškem.
Důležitá je především vzájemná proporce nohavic a obuvi. Příliš objemné boty mohou rozparek roztahovat a narušovat přirozený tvar kalhot. Jemnější model na nízkém podpatku nebo rovné podrážce bývá snazší zkombinovat.
Do zaměstnání lze černé kalhoty doplnit bílou košilí, sakem nebo jemným rolákem. Pro volnější příležitosti postačí pletený svetr a jednoduchá kabelka.
Klasická černá není jedinou možností
Kalhoty s rozparkem se vyrábějí také v tmavě modré, šedé nebo hnědé barvě. U výraznějších odstínů je vhodné vybírat jednodušší horní díl, aby jednotlivé části oblečení nepůsobily příliš rušivě.
Při zkoušení se vyplatí nejen prohlédnout před zrcadlem, ale také si v kalhotách sednout a projít se. Úzký střih by neměl omezovat pohyb ani nepříjemně stahovat oblast kolen. Podobně jako u ostatních elegantních kalhot je totiž pohodlí důležitější než snaha přesně napodobit vzhled slavné módní návrhářky.
Zdroje: womanandhome.com, marieclaire.fr, people.com, rte.ie, hellomagazine.com, gettyimages.co.uk