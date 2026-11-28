Anna Faris (2011). FOTO: Ping Foo, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Anna Faris (2012). FOTO: MingleMediaTVNetwork, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Anna Faris (2013). FOTO: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Anna Faris (2017). FOTO: Greg2600, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Anna Faris (2013). FOTO: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Anna Faris (2013). FOTO: Neon Tommy, Xizi (Cecilia) Hua, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Anna Faris pobláznila na přelomu tisíciletí kina jako naivní Cindy Campbell v parodii Scary Movie: Děsnej biják a v neděli 29. listopadu jí bude padesát. Letos se k téhle roli po dvaceti letech vrátila a v létě zaujala na Instagramu videem v plavkách, pod kterým lidé nevěří jejímu věku. Doma teď vede dlouhé debaty se čtrnáctiletým synem, který ji prosí, aby přijala Ježíše Krista. V plavkách před padesátkou
Před padesátinami dala o sobě Faris vědět hlavně v létě, kdy na Instagramu propagovala novou komedii Wellness víkend. Na videu tančí s kolegyněmi v pruhovaných dvoudílných plavkách, s rozpuštěnými blonďatými vlasy a štíhlou, vypracovanou postavou. K příspěvku přibyl popisek
„Nejlepší kamarádky, plavky a špatná rozhodnutí!“ a pod ním se rozjely stovky reakcí na vzhled hlavních představitelek.
Fanoušci v komentářích neskrývali překvapení, v jaké formě se ženy kolem padesátky ukázaly.
„Nemůžu uvěřit, že jim je kolem padesátky a pořád mají tak skvělá těla,“ napsal jeden z nich. Další se ptal, jak je možné, že vypadají mladší než děti, které porodily, a označil to za vědecký zázrak. Jiný komentující to vzal s humorem a poznamenal, že po zhlédnutí videa míří do posilovny a vrátí se za dvanáct týdnů.
Pod stejným videem se ale ozvali i lidé, kterým přišly ženy na záběrech příliš hubené.
„Miluju vás všechny, ale panebože, jste tak hubené,“ stálo v jednom z komentářů a jiný přidal: „Velké NE, pojďme tohle nenormalizovat.“
Podobné reakce přišly už letos v červnu na premiéře šestého Scary Movie, kam dorazila v černých šatech s výstřihy a část fanoušků se o ni začala bát. Jeden z nich si přitom rýpl hláškou z druhého dílu
„Cindy, to jsou kosti“, která naráží na scénu, ve které její postavu pronásleduje kostlivec. Požár domu vrátil Cindy na plátno
K roli Cindy Campbell se Faris letos v červnu po dvaceti letech vrátila. V pátém pokračování z roku 2013 chyběla a před letošním návratem už počítala s tím, že velké filmové nabídky chodit přestanou.
„Už jsem se smiřovala s představou, že mě Hollywood tak trochu posílá na odpočinek. A bylo to v pořádku,“ řekla letos časopisu Entertainment Weekly.
Loni v lednu s manželem přišli při požárech v Los Angeles o dům. V té době dorazila nabídka od bratrů Wayansových na nové Scary Movie, za kterou jim během natáčení prý děkovala každý den, až už jim podle vlastních slov musela jít na nervy. Parodie jí v roce 2000 rozjela kariéru, i když jí přinesla škatulku bláznivých komedií, ze které jen občas vybočila ve snímku Ztraceno v překladu nebo v seriálu Přátelé, kam ji doporučil Matthew Perry. Sedm let pak hrála hlavní roli v sitcomu Máma, odkud v roce 2020 odešla, aby měla víc času na syna.
Svatba s kameramanem po rozvodu
Za Michaela Barretta se potichu provdala v červenci 2021. Poznali se na natáčení komedie Přes palubu z roku 2018, kde dělal kameramana, a začali spolu chodit až po jejím rozchodu s druhým manželem Chrisem Prattem.
Faris a Pratt se potkali v roce 2007 při natáčení komedie Noc je ještě mladá, o dva roky později se vzali v Indonésii a v roce 2012 se jim narodil syn Jack. Manželství skončilo rozvodem na podzim 2018, tehdy se ale v rozvodové dohodě zavázali, že kvůli střídavé péči budou pět let bydlet nejvýš osm kilometrů od sebe. Veřejně se znovu setkali až po sedmi letech loni v červnu v Santa Monice na oslavě ukončení šesté třídy jejich syna, kde se společně vyfotili.
Syn ji chce přivést k víře
Čtrnáctiletý Jack přitom doma v posledních měsících otevírá témata, na která jeho matka nebyla z dětství zvyklá. V podcastu Dear Chelsea letos v srpnu vyprávěla, že syn je věřící a snaží se k víře přivést i ji.
„Nevyrůstala jsem s vírou. Požádal mě, abych přijala Ježíše Krista jako svého spasitele. Řekla jsem mu, že pro něj udělám cokoli, včetně tohohle, ale bude to vyžadovat spoustu dlouhých rozhovorů,“ popsala Faris.
Syn je podle ní psychicky odolný a těžké situace zvládá s přehledem, takže se ho nebojí zkoušet. Klade mu i nepříjemné otázky a bez obalu se ho ptá:
„Myslíš si, že je luxus, že můžeš být proti potratům? Myslíš, že je to tak trochu luxus?“ A on jí na to odpovídá: „Možná.“ Faris totiž oceňuje, že syn o víře přemýšlí do hloubky a začíná vnímat i pokrytectví. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( hellomagazine, instagram, scmp, uk.news.yahoo).