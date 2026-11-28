Verstappen je rád, že Red Bull zažívá víkend, který mu otevře oči
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Verstappen je rád, že Red Bull zažívá víkend, který mu otevře oči
Článek byl publikován 28.11.2026 21:56
Mercedes obsadil v kvalifikaci první dvě místa, přesto Andrea Kimi Antonelli neskrýval frustraci. Tým totiž...
Po týdnu zpráv, spekulací a interních rozhovorů ve Ferrari nadešel čas katarské kvalifikace. Výkon Italů...
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Kataru před Andreou Kimim Antonellim a Landem Norrisem....
Nejrychlejší kolo v kvalifikaci v Kataru zajel George Russell před Andreou Kimim Antonellim a na třetím...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →