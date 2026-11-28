Mercedes prožil vydařenou kvalifikaci na Velkou cenu Kataru. George Russell si na okruhu Lusail vybojoval pole position, zatímco jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli obsadil druhé místo. Od britského jezdce ho dělilo pouhých 0,128 sekundy. Třetí Lando Norris z McLarenu na oba piloty Mercedesu ztratil.
Navzdory úspěšnému výsledku však Antonelli po skončení kvalifikace neskrýval nespokojenost s rozhodnutím svého týmu. V závěrečné části kvalifikace Q3 totiž chtěl vyrazit na trať až mezi posledními jezdci, Mercedes ho ale vyslal do ostrého kola jako prvního.
Italský závodník dal svou frustraci najevo také prostřednictvím týmové vysílačky, když se obrátil na svého závodního inženýra Petera Bonningtona.
„Musíme si o tom promluvit, protože když o něco požádám, prosím, udělejte to,“ vzkázal Antonelli týmu.
Jeho požadavek nebyl náhodný. Na Velké ceně Las Vegas totiž získal pole position také díky tomu, že své poslední měřené kolo zahájil jako jeden z posledních jezdců. Cílovou čáru tehdy protnul pouhou sekundu před vyvěšením šachovnicové vlajky.
V Kataru chtěl podobný postup zopakovat. Zároveň mohl těžit také z výhody jízdy v závěsu za soupeři. Mercedes se však rozhodl upřednostnit vlastní strategický plán.
Šéf týmu Toto Wolff vysvětlil, že nechtěl riskovat situaci, kdy by jeho jezdci nestihli zahájit poslední měřené kolo před koncem kvalifikace. Právě takový scénář hrozil v Las Vegas, kde Antonelli sice získal pole position, jeho poslední pokus však málem skončil tím, že by vůbec nestihl včas projet cílovou čárou.
„Kimi je nespokojený, protože nechtěl vyjet na trať jako první, což nám řekl ještě před výjezdem. Přesto jsme udělali přesně to. Měli jsme k tomu ale dobrý důvod. Nikdy nechceme riskovat, že nestihneme včas projet cílovou čárou,“ vysvětlil Wolff.
Rakouský manažer zároveň zdůraznil, že tým musí najít správnou rovnováhu mezi respektováním požadavků jezdců a vlastním strategickým rozhodováním. Důležitá je přitom také možnost připravit pneumatiky během zahřívacího kola na optimální provozní teplotu.
„Jezdci mají své vlastní nastavení mysli. Když vyjedou na trať a mají pocit, že nejsou ve správné pozici, může je to rozhodit. Nemělo by se to stávat, ale může k tomu dojít. Na druhou stranu musíme myslet na to, aby měli dostatek prostoru pro správné přípravné kolo a zároveň stihli včas projet cílovou čárou,“ dodal šéf Mercedesu.
Wolff přiznal, že tým bude muset celý postup vyhodnotit. Prostřednictvím týmové vysílačky Antonellimu vzkázal, že za rozhodnutí nese odpovědnost Mercedes a že se tým pokusí celý proces zlepšit.
„To jde jednoznačně na náš účet. Celý postup si vyhodnotíme. Měli jsme tě poslat na trať jako prvního. Zapracujeme na tom,“ řekl Wolff.
Zároveň však odmítl, že by Antonellimu před kvalifikací slíbil konkrétní pořadí výjezdu na trať. Podle jeho slov šlo o přání samotného jezdce, jehož splnění závisí na okolnostech.
„Ne, vůbec ne. Bylo to jeho přání, kterému někdy můžeme vyhovět a jindy ne. Možná jsme dnes mohli najít kompromis, ale vždy je to riskantní,“ vysvětlil.