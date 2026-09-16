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Motocyklista nepřežil srážku s dodávkou na Vsetínsku

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Na frekventované silnici I/35 mezi Zašovou a Zubřím na Vsetínsku přišel v úterý krátce po půl šesté odpoledne o život motocyklista. Ke srážce s…
misto-cinu—stopa-02

misto-cinu—stopa-02

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