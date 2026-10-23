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Módní divočina na Pure Model: Odvážné róby i přešlapy!

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Dennívýzva
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Finále modelingové soutěže Pure Model 2026 nebylo jen o krásných modelkách, ale také o pořádné módní podívané. Známé osobnosti vytáhly ze šatníků výrazné róby a předvedly nejrůznější kreace. Zatímco některé dámy zazářily, jiné mohly svým výběrem vyvolat rozpaky.
Finále Pure Model 2026.

Finále Pure Model 2026.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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