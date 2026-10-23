„Natrhla jsi mi dvakrát zadek." Havlíčkova slova o kandidátce ANO pobouřila internet, Babiš teď hledá viníky jinde

30. září 2026 ve 13:21 sdílela novinářka Marie Jílková na Facebooku úryvek z podcastu Sorry jako s komentářem „Tohle je úplný dno.“ Do druhého dne kauzu zpracovávala velká média. V záznamu Havlíček říká Absolonové, že mu „dvakrát natrhla zadek“, a vyzývá ji, ať totéž udělá hejtmanovi Janu Grolichovi z KDU-ČSL. Absolonová reaguje, že by to muselo být „bez gelu“. Nešlo o uniklé soukromé video ani o vytržený střípek z kuloárů. Padlo to v oficiálním dílu stranického podcastu, vědomě natočeném a zveřejněném. A právě to z celé věci udělalo víc než trapný bonmot, symbol kampaně, která se obrátila proti vlastní kandidátce.
Kolonoskopie jako předvolební rekvizita
Dvojsmyslnost narážek stojí na profesi Petry Absolonové. Je vrchní sestrou gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně, šéfredaktorkou odborného časopisu Florence a spoluautorkou edukačního materiálu MOÚ k přípravě na kolonoskopii. Její odborná vazba na vyšetření je reálná, nešlo o improvizovanou předvolební rekvizitu. Havlíček následně tvrdil, že chtěl o kolonoskopii mluvit tak, aby se jí lidé nebáli. Mluvčí ANO označovala opoziční sestřihy za manipulativní. Výrok ale nebyl odvolán jako chyba. Byl hájen jako forma humoru.
Důležitý je i kontext kandidatury samotné. Absolonová nebyla původní nominací ANO na Vyškovsku, nastoupila až po odstoupení Petra Babuly. Kandidatura vznikala narychlo, bez dlouhodobě budované tváře v obvodu. O to víc ji centrum potřebovalo podpořit. A právě ta podpora se zvrhla.
Čísla, která mluví jasně
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, první kolo senátních voleb 9.–10. října 2026 ve volebním obvodu č. 57 Vyškov přineslo jednoznačný verdikt:
- Jan Grolich (KDU-ČSL): 37 071 hlasů, 63,35 %
- Petra Absolonová (ANO): 17 553 hlasů, 29,99 %
- Rozdíl: 19 518 hlasů, tedy 33,36 procentního bodu
Absolonová prohrála už v prvním kole tak výrazně, že druhé kolo bylo bezpředmětné. Přímý kauzální důkaz, že právě podcast rozhodl o tak drtivém výsledku, neexistuje, Grolich byl v obvodu mimořádně silný soupeř. Redakčně ale platí, že kauza přidala kandidátce negativní zátěž v momentě, kdy potřebovala každý hlas.
A nešlo jen o Vyškov. ANO v senátních volbách 2026 nezískalo ani jeden nový mandát. Ze třinácti finalistů po prvním kole neuspěl ve druhém nikdo. Senátorský klub hnutí klesl z patnácti na čtrnáct členů. Opozice si horní komoru udržela pod kontrolou, jak shrnula i agentura AP.
Babiš ukazuje dolů, ne do zrcadla
17. října, po skončení druhého kola, Babiš výsledek označil za „katastrofální“. Viníky ale pojmenoval jinak, než by čekal ten, kdo sledoval vyškovskou kauzu. Mluvil o „zprivatizovaných“ krajských organizacích, o slabé mobilizaci voličů, o lidech v hnutí, kteří se vezli na značce a neodvedli práci. Avizoval kontrolu práce regionálních struktur a možné mimořádné sněmy. Strategii vlády měnit nehodlá.
Co v jeho veřejných vyjádřeních chybí, je přiznání, že ve Vyškově vstoupilo do kampaně i centrum, on sám, Havlíček i Schillerová. Podle serveru eXtra měla Schillerová po neúspěchu slyšet ostrá slova kvůli nominaci Absolonové, veřejně doložený přímý výrok Babiše na její adresu ale k dispozici není. Schillerová sama veřejně pogratulovala Grolichovi, poděkovala Absolonové a mluvila o potřebě vyhodnotit práci v krajích.
Centrum, které nechce nést odpovědnost
Vyškov nebyl okrajový obvod. Byl jedním z nejviditelnějších míst senátní kampaně ANO, s kandidátkou, kterou tlačili nejvyšší představitelé hnutí, s podcastem natočeným přímo vedením, s osobní podporou premiéra. Právě proto je obtížné přijmout rámec, ve kterém za porážku mohou hlavně regionální struktury.
Havlíčkovi za výroky nehrozí žádný disciplinární dopad uvnitř hnutí. Babiš senátní debakl nepřenáší na vládní agendu. Tlak půjde spíš na přísnější dohled nad kampaní a prezentací kandidátů než na veřejně formulovanou změnu pravidel.
Jenže právě Vyškov ukazuje, co se stane, když centrálně řízená kampaň ztratí soudnost. Nejde jen o jeden nevkusný bonmot. Jde o moment, kdy dva nejvyšší politici hnutí před mikrofonem zacházeli s vlastní kandidátkou způsobem, který by neprošel na firemním teambuildingu, a pak se divili, že to voliči nepřehlédli.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová