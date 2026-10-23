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Tragicky přišel o milovanou ženu i jediného syna: Nejsmutnější narozeniny Václava Neckáře

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Dennívýzva
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Václav Neckář slaví nejsmutnější 84. narozeniny, letos je provází nejbolestivější vzpomínky. Zpěvák před lety přišel o milovanou manželku Jaroslavu, s níž prožil desítky let, a letos ho zasáhla další rodinná tragédie. Zemřel jeho jediný syn Václav. Bylo mu 52 let.
Zpěváka nyní čekají velmi těžké chvíle

Zpěváka nyní čekají velmi těžké chvíle

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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