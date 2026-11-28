Vánoce za socialismu byly skromnější, dárků bývalo méně a na některé se stály fronty. Přesto na ně nejen Husákovy děti vzpomínají s nostalgií. Měly totiž neopakovatelné kouzlo.
Vánoce za socialismu měly úplně jinou podobu než dnes. V naší redakci In-Lifestyle jsme zavzpomínali na časy, kdy se na Štědrý den připravovala celá rodina už několik týdnů dopředu, kapr plaval ve vaně a děti trávily většinu adventního času venku. Peklo se cukroví, gruntovalo se od sklepa až po půdu a na dárky se čekalo s mnohem větším napětím než dnes. Nebylo jich tolik, výběr v obchodech byl omezený a o některých vysněných hračkách si děti mohly nechat jen zdát. Přesto měly tehdejší Vánoce své neopakovatelné kouzlo.
Cukroví, vůně jehličí a kapr, který bydlel ve vaně
Vánoční přípravy začínaly dlouho před Štědrým dnem. Maminky a babičky se pouštěly do pečení cukroví, přičemž recepty se často dědily z generace na generaci. Vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, kokosky nebo vosí hnízda nesměly chybět. V kuchyních vonělo máslo, vanilka a rum a děti samozřejmě chodily nenápadně ujídat z krabic, které měly vydržet až do Vánoc. K tomu patřil velký předvánoční úklid. Myla se okna, pralo se, leštil nábytek a uklízelo se i tam, kam se během roku příliš často nechodilo. Maminky měly plné ruce práce, ale nikdo si nedokázal představit, že by Vánoce proběhly bez pořádně uklizeného bytu a slavnostně prostřeného stolu.
A pak tu byl kapr. Ten byl na Štědrý den prakticky samozřejmostí a jeho nákup patřil k tradičnímu vánočnímu rituálu. Tatínek přinesl živou rybu v igelitové tašce nebo ve vědru a její dočasný domov se nacházel ve vaně. Děti za ní chodily, pozorovaly ji a někdy jí dokonce dávaly jména. Maminky mezitím připravovaly bramborový salát a chystaly všechno potřebné na slavnostní večeři.
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V obýváku stál ozdobený stromeček, na němž obvykle nechyběla ani čokoládová kolekce, která byla pro děti možná ještě lákavější než samotné dárky. Barevné figurky v staniolu visely na větvích a nejedno dítě určitě přemýšlelo, jestli by si mohlo jednu nenápadně vzít ještě před Štědrým večerem. V televizi běžely oblíbené pohádky. Všechno bylo skromnější než dnes, ale to neznamená, že by atmosféra byla o něco ochuzena.
Zima, která patřila dětem, a dárky, na které se nezapomíná
Kdo vyrůstal v sedmdesátých a osmdesátých letech, ten si nejspíš vybaví také pořádné zimy. Sníh nebyl žádnou vzácností a mrazivé počasí dokázalo vydržet celé týdny. Děti tak měly o zábavu postaráno. Kolem paneláků se někdy vytvořily improvizované ledové plochy, kde se bruslilo, jinde se na kopcích závodilo na bobech a sáňkách. Kdo měl běžky, vyrazil s rodiči nebo kamarády do okolí.
Nikdo neseděl celé odpoledne u mobilu, ostatně žádné mobily tehdy nebyly. Děti jednoduše vyběhly ven a domů se vracely až za šera, s promáčenými rukavicemi, mokrými kalhotami a červenými tvářemi od mrazu. Maminky je převlékaly do suchého oblečení, sušily boty a připravovaly čaj. A druhý den se šlo ven znovu. Zimní radovánky k Vánocům zkrátka patřily stejně neodmyslitelně jako stromeček a bramborový salát.
Foto: Ludek / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, smažený kapr a bramborový salát
Samotný Štědrý večer pak býval pro děti vyvrcholením celého dlouhého čekání. Pod stromečkem nebyly desítky balíčků, ale často jen několik pečlivě vybraných dárků. Panenky, stavebnice, autíčka, společenské hry, knížky nebo vytoužené sáňky dokázaly vykouzlit radost, na kterou se nezapomínalo. Na některé hračky se stály fronty, jiné nebyly vůbec k dostání a rodiče museli být při shánění dárků pořádně vynalézaví. Děti si pak s novými poklady hrály celé týdny a často jim vydržely dlouhé roky.
Dnes máme mnohem větší výběr, nakupujeme přes internet a dárky dokážeme pořídit prakticky kdykoliv během roku. Vánoce za socialismu ale měly něco, co se koupit nedá. Těšení, společné chvíle, vůni cukroví, zasněžené ulice a pocit, že se na chvíli zastavil čas. Dodnes na ně řada lidí vzpomíná s velkou nostalgií.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Jak vypadaly Vánoce za socialismu: Kapr ve vaně, boby před panelákem a dárky, na které se čekalo celý rok byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.