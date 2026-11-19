KOMENTÁŘ / Andrej Babiš při příležitosti 17. listopadu připomněl význam svobody slova a právo říkat pravdu bez obav. Jeho slova ale vyvolávají otázku, zda stejný přístup uplatňuje také vůči novinářům a lidem, kteří kritizují jeho vládu.
Sedmnáctý listopad je svátkem, při kterém politici pravidelně připomínají význam svobody, demokracie a odvahy postavit se nespravedlnosti. Letos ale slova premiéra Andreje Babiše působila poněkud bizarně. Z pracovní návštěvy Izraele občanům připomíná, jak krásné je právo říkat pravdu a nebýt za ni popotahován. Jenže otázka je, zda svobodu slova chápe také jako právo kritizovat vládu a pokládat jejím představitelům nepříjemné otázky.
Svoboda slova platí i pro ty, kteří se ptají na nepříjemné věci
Babiš na Facebooku napsal, že 17. listopad je mimo jiné o možnosti svobodně říkat pravdu a nebýt za ni popotahován. Připomněl také odvahu studentů, kteří se postavili nacistickému a později komunistickému režimu. S tím se samozřejmě dá souhlasit. Jenže svoboda slova se nepozná podle toho, jak hezky o ní dokáže politik napsat ve svátečním příspěvku. Podstatné je také to, jak přistupuje k lidem, kteří jeho vlastní výroky a rozhodnutí zpochybňují.
Babiš je dlouhodobě známý ostrým vystupováním vůči některým novinářům a redakcím. Opakovaně je obviňoval ze lží, manipulací nebo zaujatosti. Jak informovala ČTK, v květnu 2026 proti jeho opakovaným veřejným útokům vystoupil také Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu. Označil je za nepřijatelné a upozornil, že zpochybňování médií tímto způsobem může vyvolávat dojem, že politik nemá dostatek argumentů k obhajobě svého jednání.
Andrej Babiš na jednání s Netanjahuem vychválil Česko až do nebes. Působil však spíše jako prodejce
Je samozřejmě v pořádku, když politik nesouhlasí s novinářským článkem, upozorní na chybu nebo se brání kritice. To ale neznamená, že je v pořádku automaticky zpochybňovat práci celé redakce pokaždé, když zveřejní něco nepříjemného. Svoboda slova snad nepatří jen politikům, kteří chtějí veřejnosti sdělit svůj pohled. Stejné právo mají i novináři, jejichž úkolem je ptát se na politická rozhodnutí, veřejné záležitosti i kauzy, které se politiků týkají.
Někdy to proto působí, jako by svoboda slova byla pro Babiše samozřejmostí jen tehdy, když se týká jeho vlastních vyjádření. Ve chvíli, kdy se ale kritické otázky obracejí jeho směrem, reaguje už méně vstřícně. Takový rozpor stojí za připomenutí ve chvíli, kdy premiér veřejně mluví o odkazu 17. listopadu.
Demokracie není jen možnost vybrat si vládu
Další rozměr tomu dává rozsáhlá nedělní demonstrace. Na Letné podle odhadu organizátorů demonstrovalo 350 až 450 tisíc lidí. Policie vlastní počet účastníků nezveřejnila. Protestující upozorňovali především na obavy o nezávislost České televize a Českého rozhlasu v souvislosti s plánovanou změnou jejich financování. Babiš přitom už před odletem prohlásil, že požadavkům demonstrantů nevyhoví. Navíc někteří zástupci vládních stran demonstranty veřejně zesměšňovali a jejich protest zlehčovali.
Samozřejmě se dá očekávat, že premiér bude obhajovat vlastní politická rozhodnutí. Stejně tak mají občané právo dát najevo, že s jeho vládou nebo konkrétními kroky nesouhlasí. To je jedna z podstatných věcí, které bychom si měli z listopadu 1989 připomínat. Nejde přece jen o to jednou za čtyři roky vhodit hlasovací lístek do urny. Patří k ní také svobodná média, veřejná kontrola moci a právo ozvat se ve chvíli, kdy se nám kroky vlády nelíbí.
Je hezké připomínat, že lidé mají mít možnost říkat pravdu a nebát se za ni nést následky. Jen by tato zásada měla platit i tehdy, když se pravda nebo kritika netýká politických soupeřů, ale samotného premiéra. Jinak totiž svoboda slova zůstává jen pěknou formulací ve svátečním příspěvku.
Autorský komentář redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Andrej Babiš z Izraele káže o svobodě slova: Sám ale kritiku novinářů snáší jen velmi těžko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.