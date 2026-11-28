Tereza Ramba se představuje v nové české komedii, která láká na hvězdné obsazení, vztahové zmatky i černý humor. Jenže první dojmy jsou poněkud rozpačité.
Do kin vstoupila nová česká komedie Něco jako rodina, ve které se před kamerou sešla řada známých hereckých tváří v čele s Terezou Rambou a Jakubem Prachařem. V redakci In-Lifestyle jsme film také zhlédli a první dojmy jsou takové, že mezi legendy české komedie se nejspíš nezařadí. Snímek sice slibuje pořádnou dávku humoru, vztahových zmatků a překvapivých odhalení, něco tomu ale chybí.
Dědictví, staré křivdy a pořádně nesourodá společnost
Bohatý Viktor Hoffman v podání Petra Štěpánka pozve do svého sídla skupinu lidí, s nimiž ho pojí společná minulost. Po letech se tak znovu setkávají někdejší známí, mezi nimi i manželský pár Roman a Linda, které ztvárnili Jakub Prachař a Tereza Ramba. Společnost jim dělá také Viktorova bývalá milenka, realitní makléř s vlastními ambicemi nebo poněkud výstřední kadeřník. Každý z hostů přijíždí s jinými představami a rozhodně ne všichni se těší pouze na společné vzpomínání.
Nejdřív se zdá, že půjde hlavně o víkend plný společenských setkání, jenže za zdánlivě nevinným pozváním se odkrývají další úmysly. Hosté totiž tuší, že by mohlo jít o dědictví, a vidina majetku postupně odhaluje jejich skutečné charaktery. Na povrch vyplouvají staré křivdy, osobní tajemství i všelijaké vztahové problémy. Tvůrci přitom chtěli nabídnout směs černého humoru, nekorektních hlášek a situační komedie. Na papíře to zní lákavě, jenže tady začínají problémy.
Kolik Marku Ebenovi vydělá poslední StarDance: Ve veřejně dostupné smlouvě se píše o řadě různých částek Hvězdné obsazení nezachrání všechno
Něco jako rodina má rozhodně zajímavé herecké obsazení. Vedle Terezy Ramby a Jakuba Prachaře se objevují také Zuzana Mauréry, Petr Lněnička, Stanislav Majer nebo Tomáš Maštalír. Film se z nich snaží vytěžit maximum, jenže ne všechny situace fungují tak, jak by tvůrci zřejmě zamýšleli. Humor je hodně postavený na vyhrocených konfliktech, ostrých výměnách názorů a vulgarismech. Některé momenty působí zbytečně hlučně a tak trochu uměle, což jejich vtipnosti dost ubírá, a postavy se postupně začínají opakovat, místo aby jejich vzájemné střety přinášely něco nového.
Některé postavy navíc nejsou příliš sympatické a jejich chování divákovi nedává mnoho důvodů, aby jim fandil. Jako by film nedokázal najít správnou rovnováhu mezi komedií a dramatem. Zatímco některé situace mají být zábavné, jiné ukazují poměrně nepříjemné lidské vlastnosti, aniž by z nich vzešla povedenější satira. A samotný příběh tak trochu stagnuje. Dá se říct, že očekávání i potenciál snímku nastavily laťku dost vysoko, výsledek ji ale bohužel nezdolá.
Diváky ale komedie může příjemně překvapit
Samozřejme to neznamená, že si film nenajde své publikum. Na
ČSFD se jeho hodnocení zatím pohybuje kolem 59 procent, což není žádná sláva. Vedle kritických komentářů tu ovšem najdeme také diváky, kterým snímek naopak vyhovoval. Jeden z nich napsal: „Skvělý film na odlehčení plný humoru, který je po náročném dni, příjemným odpočinkem. Perly padaly hlavně od dětského herce Miroslava Sojky, který filmu dodával nádech dnešní doby svou upřímností, ale i drzostí.“
VIDEO
Je pravda, že Miroslav Sojka je jedním z příjemných překvapení celého filmu. Zatímco dospělé postavy se někdy ztrácejí ve svých komplikovaných vztazích a vzájemných sporech, jeho bezprostřednost a hlášky dokážou přinést svěží chvilky. Něco jako rodina tak zřejmě nebude komedií, která by nadchla úplně každého. Jestli vás ale láká české herecké obsazení, černější humor a příběhy plné vztahových zmatků, můžete mu dát šanci. Film Něco jako rodina je v kinech od 26. listopadu a vlastní názor si na něj můžete udělat sami.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek
Nová česká komedie s Rambou a Prachařem sklízí rozpačité reakce. Některé momenty působí trochu uměle byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.