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Moderátorka Jana Peroutková odchází téměř po 15 letech z České televize

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Výrazná změna na obrazovce České televize. Jana Peroutková (foto), dlouholetá moderátorka zpravodajství a publicistiky, opustí ke konci roku 2026, a to po necelých patnácti letech, veřejnoprávní stanici.
Moderátorka Jana Peroutková odchází téměř po 15 letech z České televize

Moderátorka Jana Peroutková odchází téměř po 15 letech z České televize

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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