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Do agentury FOX&fellows nastupuje Vojtěch Klaus, přichází z Insideru

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Public relations a public affairs agentura FOX&fellows rozšiřuje tým. Na pozici strategic communications & public affairs consultant nastupuje mediální manažer Vojtěch Klaus (foto uprostřed).
Do agentury FOX&fellows nastupuje Vojtěch Klaus, přichází z Insideru

Do agentury FOX&fellows nastupuje Vojtěch Klaus, přichází z Insideru

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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