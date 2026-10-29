Více radarů i levnější šalinkarta. Dopravu v Brně poprvé pohlídají Piráti

Mnoho priorit v programovém prohlášení koalice je spjatých se zvýšením bezpečnosti chodců a cyklistů.
„Chceme obnovovat zrušené přechody. Kde to bude potřeba, je třeba umístit semafor nebo udělat stavební úpravu tak, aby přechod odpovídal normám. Budeme také vytvářet nové přechody tam, kde jsou třeba," uvedl Zemek. Dalším cílem je rozšířit pěší zónu v centru města k nádraží a na opačné straně k parku na Moravském náměstí a revidovat vydaná oprávnění pro vjezd do centra.
Koaliční smlouvu v Brně podepsali zástupci vítězného uskupení Lidovců a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislých, Zeleného Brna, Pirátů a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky.
V cyklodopravě se chce nové vedení řídit nedávno schválenou strategií. Více než dosud se mají stavět oddělené cyklostezky, aby cyklisté nejezdili v hlavním dopravním proudu. Zároveň město hodlá revidovat připravované úpravy ulic, aby se nevyhovující dopravní řešení nekonzervovalo na další desítky let.
Mezi další bezpečnostní opatření patří zavedení radarového měření rychlosti na nebezpečných místech. „Například u škol či u přechodů, i o tom budeme jednat se starosty městských částí," uvedl Zemek. Dosud v Brně nefunguje žádný radar.
Po mnoha letech se významné změny dočkají i cestující v MHD. Koalice chce, aby od roku 2028 platili lidé s trvalým pobytem v Brně za roční jízdenku 1200 korun. Základní cena je 4750 a od roku 2017 Brňané dostávají od města kompenzaci 1425 korun. Na druhou stranu se koalice chystá jízdné zdražovat, protože od roku 2012 je jeho cena neměnná.
„Od zlevnění roční jízdenky si slibujeme, že tisíce lidí, kteří dnes v Brně bydlí, si změní trvalé bydliště a přesunou si je do Brna. Díky tomu město získá více peněz při rozdělování daní. V posledních letech se zvyšuje počet cestujících a tržby z jízdného a vychází nám, že součet změn v tarifu bude mít mírně kladný dopad do hospodaření," řekl Zemek. Jak moc se bude zdražovat, není zatím zřejmé, ale mělo by to být zhruba o 30 procent. Záleží také na dohodě s krajem.
Zároveň chce Zemek každý rok zvyšovat objem výkonů MHD o jedno až dvě procenta. „Dosud měl podnik zadání, aby jezdil stejně a tomu se přizpůsobil. Chceme proto ve spolupráci s podnikem zvýšit počet řidičů, motivovat je lepší mzdou a benefity a zároveň jim nabídnout i městské byty, aby měli motivaci se do Brna přistěhovat," řekl Zemek. Předpokládá, že peněz na tyto výdaje by mělo mít město dostatek. MHD má být atraktivnější i pro cestující díky lepší preferenci na křižovatkách, což bylo spíše neřešené téma minulých let.
Dlouhodobým tématem ve městě je koordinace oprav ulic. „Určitě chceme lépe komunikovat než dosud. U Pisáreckých tunelů všichni víme, že je uzavírka nezbytná, ale město o uzavírce nekomunikovalo a veškerá opatření se řešila až poté, co nastal kolaps. Při takto velkých akcích je potřeba dopředu chystat opatření, která dopady zmírní. Chceme také lépe koordinovat uzavírky, o nichž se ví i více než rok dopředu. Dosud to fungovalo tak, že i městské firmy spolu moc nekomunikovaly a dělaly si svůj harmonogram," řekl Zemek.
Pohnout chce také s přípravou severojižního kolejového diametru, tedy podzemní dráhy. „Musíme vybrat variantu a podrobněji pracovat na přípravě a možnostech financování. Určitě se nezačne stavět v příštích čtyřech letech, ale musíme postoupit kupředu," řekl Zemek.