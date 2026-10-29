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Více radarů i levnější šalinkarta. Dopravu v Brně poprvé pohlídají Piráti

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Dennívýzva
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Nová brněnská koalice se v přístupu k dopravě prezentuje jako koalice změny. Poprvé v historii bude radním pro dopravu zástupce Pirátů Adam Zemek. V rozhovoru pro ČTK zdůraznil, že koalice vnímá, že Brno je podle statistik jedno z nejnebezpečnějších měst v Česku a chce to změnit.
Více radarů i levnější šalinkarta. Dopravu v Brně poprvé pohlídají Piráti

Více radarů i levnější šalinkarta. Dopravu v Brně poprvé pohlídají Piráti

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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