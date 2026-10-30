Jak na podzim podpořit imunitu? Odborníci radí pestrou stravu i dostatek spánku

Základem všeho je podle odborníků pestrá a vyvážená strava, která tělu dodává potřebné živiny přirozenou cestou. „Z pohledu imunologa je základem správného fungování imunitního systému především pestrá a vyvážená strava. Běžné potraviny poskytují organismu vitaminy, minerální látky, vlákninu a další živiny, které jsou pro imunitní systém nezbytné,“ uvedl zástupce přednosty Ústavu klinické imunologie a alergologie Roman Hakl.
U zdravého člověka, který se stravuje pestře, nejsou vysoké dávky vitaminů v doplňcích stravy automaticky nutné jen proto, že venku klesly teploty. „Imunitní systém potřebuje péči v průběhu celého roku a nadměrné dávky některých látek mohou být dokonce škodlivé,“ vysvětluje praktická lékařka Irena Moravíková.
Výjimkou jsou měsíce s nedostatkem slunečního svitu. „Výjimkou je Vitamin D, v krátkých dnech s minimem slunečního svitu si jej tělo dokáže vytvořit menší množství a příjem z potravin jako jsou tučné ryby či vejce nemusí pokrýt naši potřebu, V tomto případě doplněk stravy stojí za zvážení,“ doplňil nutriční terapeut Jan Hutař.
Jaké potraviny zařadit jako štít proti nemocem?
První obrannou linii našeho těla tvoří sliznice v dýchacích cestách a střevech, o které se viry a bakterie zaseknou nejdříve. Skvělým štítem pro ně je kořenová zelenina v čele s mrkví, jež funguje jako hlavní stavební kámen pro zdravé sliznice. Abychom z mrkve dostali maximum, vyplatí se ji podusit nebo opéct na kapce oleje. Beta-karoten je totiž rozpustný v tucích, a tělo ho tak vstřebává několikanásobně víc než ze syrové zeleniny.
„Pokud dáváme přednost syrové zelenině, lze například salát z nastrouhané mrkve doplnit lžičkou oleje nebo hrstí ořechů či semínek, které jsou rovněž zdrojem kvalitních tuků,“ dodal Hutař.
Ještě o kus dál jsou v péči o naše tělo střeva, kde sídlí až sedmdesát procent lidské imunity. Kysané zelí a kvašená zelenina fungují jako mocná dávka živých kultur, které střeva čistí a krmí prospěšné bakterie. „Kvašené potraviny mohou příznivě ovlivňovat střevní mikrobiotu, která se významně podílí na regulaci imunitních reakcí,“ dodává Hakl. Domácí kvašené zelí je navíc přirozeným zdrojem vitamínu C. Abychom o cenné bakterie nepřišli, je ideální jíst zelí syrové a vyhnout se vaření.
Přírodní antibiotika mezitím najdeme v kuchyni v podobě česneku a cibule. Když česnek rozkrojíme nebo rozmačkáme, uvolní se látka alicin, která v těle funguje jako antimikrobiální čistič a narušuje buněčné stěny škodlivých mikrobů. Teplo alicin ničí, je tedy nejlepší česnek přidávat do jídla na samém konci, případně ho sníst syrový.
Za zmínku stojí i hlíva ústřičná plná vzácných beta-glukanů, které fungují jako osobní trenér pro imunitní buňky a udržují je v neustálé bdělosti. „Hlíva ústřičná obsahuje beta-glukany, u nichž byly popsány imunomodulační účinky, klinické důkazy o jejich schopnosti předcházet běžným infekcím jsou však zatím omezené,“ vysvětluje Hakl.
Co dělat, když už na nás nemoc leze?
Zásadní otázkou zůstává, co dělat ve chvíli, kdy už na nás nemoc reálně leze a v krku nás začíná škrábat. „Výživa má význam především z dlouhodobého hlediska. Pokud se již rozvíjí infekce, nelze očekávat, že konzumace určité potraviny, například česneku nebo hlívy, dokáže onemocnění zastavit nebo významně zkrátit jeho průběh. Pro takový účinek nemáme dostatečně přesvědčivé vědecké důkazy. V průběhu infekce je důležité zajistit dostatečný příjem tekutin, energie a živin. Zásadní význam má také odpočinek a dostatek spánku,“ uvádí Hakl.
Namísto spoléhání na zázračné tablety nebo jednorázové nakopnutí organismu v době chřipkové sezóny se proto vyplatí zaměřit na základy. „Obecně bych zdůraznil, že imunitní systém není potřeba neustále stimulovat nebo posilovat. Důležité je vytvářet podmínky pro jeho správné a vyvážené fungování. K tomu přispívá nejen kvalitní strava, ale také pravidelný pohyb, dostatek spánku, nekouření a vhodné očkování,“ dodal Hakl.
„Za důležité považuji každodenní návyky – pestrý jídelníček z kvalitních surovin, pravidelný pohyb, pobyt venku a dostatečný spánek. Jistě má význam nepřetěžovat se přílišným stresem,“ uzavřela Moravíková.