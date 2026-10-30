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Jak na podzim podpořit imunitu? Odborníci radí pestrou stravu i dostatek spánku

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Dennívýzva
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S příchodem sychravého počasí se regály lékáren plní doplňky stravy a v kuchyních ožívají recepty na imunitu. Využít sílu potravin je skvělý základ pro prevenci. Jak ale připomínají odborníci, spoléhat na to, že nás poctivá česnečka zachrání ve chvíli, kdy na nás nemoc leze, je omyl.
Jak na podzim podpořit imunitu? Odborníci radí pestrou stravu i dostatek spánku

Jak na podzim podpořit imunitu? Odborníci radí pestrou stravu i dostatek spánku

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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