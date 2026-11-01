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Uvědomuje si těsný boj s Red Bullem: Piastriho cílem je bodovat

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Mexická kvalifikace vůbec nevyšla Oscaru Piastrimu, který zažil prudký výkonnostní propad mezi první a druhou částí. Zatímco v Q1 skončil čtvrtý, z druhé části už nedokázal postoupit dál.
Uvědomuje si těsný boj s Red Bullem: Piastriho cílem je bodovat

Uvědomuje si těsný boj s Red Bullem: Piastriho cílem je bodovat

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 01:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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