Horoskop na listopad pro Býka: Vztahy konečně přestanou chodit v kruhu a peníze přinesou překvapivě jasnou odpověď

Vztahy dostávají nový začátek
Pro Býka je novoluní ve Štíru 9. listopadu jedním z nejdůležitějších momentů měsíce, protože se odehrává přímo v partnerské oblasti. Může otevřít novou kapitolu ve stávajícím vztahu, přivést nového člověka nebo přinést rozhodnutí, že určitý vztah musí fungovat jinak než dosud.
Háček je v tom, že Merkur je v tuto chvíli ještě retrográdní. Nový začátek proto nemusí vypadat jako velké čisté gesto. Spíš může vzniknout z opravy něčeho starého: z rozhovoru, který tentokrát proběhne jinak, nebo z poznání, že už velmi přesně víš, co v partnerství nechceš opakovat.
Tvoje vládkyně Venuše se 13. listopadu obrátí do přímého pohybu ve Vahách. Od tohoto dne se může zjednodušit i pracovní režim a každodenní fungování. To, co bylo několik týdnů rozhozené, začne znovu zapadat na místo. Cafe Astrology
Láska a vztahy: Buď to začne fungovat jinak, nebo konečně pochopíš proč ne
První polovina měsíce může být citově intenzivní. Merkur ve Štíru vrací komunikaci k nepříjemně přesným otázkám a Býk, který by nejraději zachoval klid, může zjistit, že tentokrát klid vznikne jedině tím, že se problém skutečně otevře.
Novoluní nabízí možnost něco nastavit znovu. Ve stabilním vztahu to může být dohoda o společném fungování, větší blízkost nebo rozhodnutí udělat krok, který jste odkládali. V komplikovaném vztahu se naopak může objevit velmi jasná hranice.
Nezadaným Býkům může listopad přivést člověka, který bude působit intenzivněji než obvykle. Nespěchej s kategoriemi. Zvlášť před 13. listopadem může první dojem procházet několika velmi zajímavými revizemi.
Práce a finance: Úplněk se podívá přímo na tvůj účet
Úplněk v Blížencích 24. listopadu osvětluje oblast vlastních peněz, příjmů a hodnoty. Může vyvrcholit finanční jednání, přijít odměna, informace o platu nebo rozhodnutí, co dál s určitou zakázkou. Něco, co dosud bylo jen číslem v hlavě, se může stát velmi konkrétním.
Je také možné, že si jasněji uvědomíš, kde peníze odcházejí způsobem, který už nedává smysl. Ne každá finanční změna musí znamenat dramatický „šetřicí režim“. Někdy stačí zjistit, že třetí předplatné stejného typu je opravdu jen třetí předplatné stejného typu.
V práci se situace po 13. listopadu uklidňuje. Pokud se vracely chyby, staré úkoly nebo problémy v organizaci, druhá půlka měsíce přeje jejich definitivnějšímu vyřešení.
Zdraví a energie: Radost se vrátí do programu
Mars vstoupí 25. listopadu do Panny a tím se u tebe aktivuje oblast tvořivosti, radosti, pohybu a potěšení. Po praktičtější první části měsíce můžeš mít větší chuť něco dělat jen proto, že tě to baví.
Tohle je dobrý čas vrátit do života pohyb, který nepůsobí jako domácí úkol. Tanec, plavání, procházky, cokoli, při čem se necítíš jako člověk plnící další plán. Psychická energie u Býka často roste právě ve chvíli, kdy se tělo cítí dobře a den obsahuje i něco, co nemá žádný praktický účel.
Když si z listopadu zapamatuješ jedinou věc…
To, že jste něco řešili už několikrát, neznamená, že to nejde vyřešit. Musí se ale změnit alespoň něco v tom, jak k tomu přistupujete. Listopad ti nabídne přesně takovou druhou šanci.
VŠE PRO BÝKA
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