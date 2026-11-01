Horoskop na listopad pro Váhy: Láska se po týdnech nejistoty konečně pohne dopředu a ty s ní

První půlka ještě reviduje, druhá už rozhoduje
Tvoje vládkyně Venuše je až do 13. listopadu retrográdní přímo ve Vahách. Není proto divu, pokud máš pocit, že poslední týdny probíhala zvláštní osobní inventura. Co se ti ještě líbí? Koho chceš vedle sebe? Co už děláš pouze proto, že to od tebe ostatní čekají?
Současně se novoluní ve Štíru 9. listopadu odehrává v oblasti peněz a vlastní hodnoty. Vzniká tím zajímavé spojení: změna v tom, jak sama sebe vnímáš, se může velmi konkrétně projevit i v tom, kolik chceš za svou práci nebo za co už odmítáš platit svou energií.
Dne 13. listopadu se Venuše obrátí přímo a ve stejný den se narovnává také Merkur. To je jeden z nejsilnějších bodů celého listopadu. Cafe Astrology
Láska a vztahy: Konec přemýšlení, začátek odpovědí
Venuše retrográdní v tvém znamení mohla v říjnu i na začátku listopadu udělat ve vztazích pěkný průvan. Některým Vahám vrátila bývalého člověka, jiným pochybnosti a dalším otázku, zda je vztah, který navenek vypadá velmi pěkně, také příjemný zevnitř.
Po 13. listopadu se nemusí všechno změnit během jediného dne, ale směr začne být jasnější. Člověk, který měsíce nevěděl, možná konečně vědět bude. A pokud stále nebude, začneš velmi pravděpodobně vědět ty.
Nezadané Váhy budou v druhé části měsíce opět mimořádně magnetické. Venuše zůstává v tvém znamení až do začátku prosince, takže není potřeba propadat listopadové představě, že romantická sezona skončila spolu s letní terasou.
Práce a finance: Novoluní chce nový vztah k penězům
Novoluní 9. listopadu přeje novému finančnímu nastavení. Můžeš přehodnotit rozpočet, cenu práce nebo způsob, jakým nakládáš s tím, co vyděláš.
Merkur ve Štíru se 13. listopadu obrací přímo ve stejné oblasti. Finanční informace, které byly nejasné, se mohou konečně rozmotat. Jestli čekáš na platbu, rozhodnutí nebo konkrétní čísla, druhá část měsíce je slibnější.
Úplněk v Blížencích 24. listopadu může přinést výsledek spojený se studiem, cestou, zahraničím nebo dlouhodobým plánem. Některým Vahám otevře chuť podívat se dál než na současné pracovní prostředí.
Zdraví a energie: Poslední týden patří regeneraci
Mars vstoupí 25. listopadu do Panny, tedy do tišší části tvého horoskopu. Energie se může stáhnout více dovnitř a tělo může chtít kvalitnější odpočinek.
Není to vhodná chvíle dokazovat si, že předvánoční tempo zvládneš bez spánku a s kávou jako hlavní potravinovou skupinou. Závěr listopadu ti prospěje mnohem víc, když si část programu vědomě odlehčíš.
Když si z listopadu zapamatuješ jedinou věc…
Nerozhodnost není vždy známkou toho, že potřebuješ ještě více času. Někdy už odpověď dávno znáš, jen se ti nelíbí její důsledky. Po 13. listopadu bude mnohem těžší před sebou tuto odpověď schovávat.
VŠE PRO VÁHY
HOROSKOP NA LISTOPAD PRO DALŠÍ ZNAMENÍ