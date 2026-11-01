Horoskop na listopad pro Blížence: Úplněk v tvém znamení už nenechá jednu důležitou věc bez odpovědi

Nejprve opravit provoz, potom řešit velký život
Novoluní ve Štíru 9. listopadu se u Blíženců odehrává v oblasti práce, každodenního rytmu a péče o tělo. Můžeš dostat chuť upravit způsob, jakým pracuješ, přerozdělit povinnosti nebo konečně vyhodit systém, který měl šetřit čas a místo toho ti každý den ukradne dvacet minut.
Tvůj vládce Merkur je ale až do 13. listopadu retrográdní právě ve Štíru. Není proto divu, pokud začátek měsíce přinese opravy, vrácené úkoly, přeložené termíny nebo momenty, kdy se ukáže, že někdo pod slovem „hotovo“ rozumí něco úplně jiného než ty.
Po třináctém se situace zjednoduší. A téměř současně se narovná i Venuše v oblasti lásky a tvořivosti. Druhá polovina listopadu tak bude mnohem příjemnější než první. Cafe Astrology
Láska a vztahy: Druhá půlka listopadu bude úplně jiný příběh
Venuše ve Vahách se pohybuje oblastí romantiky, flirtu a potěšení a 13. listopadu se obrací přímo. Pokud sis poslední týdny nebyla jistá, co s určitým člověkem vlastně je, odpověď může začít přicházet právě teď.
Nezadané Blíženkyně budou mít ve druhé půlce měsíce více chuti seznamovat se a méně potřeby každou interakci pitvat. Láska může přijít přes společenskou akci, přátele, práci i úplně obyčejnou konverzaci, která se nějak odmítne zastavit.
Od 22. listopadu navíc Slunce vstupuje do tvé partnerské oblasti. Vztahy získají ještě větší váhu. Nejde jen o romantiku; můžeš řešit i obchodní partnerství nebo důležitou spolupráci. Hlavní otázka bude jednoduchá: stojíte oba na stejné straně stolu?
Práce a finance: Konečně se přestaneš vracet k témuž
První polovinu měsíce věnuj hlavně opravám a dokončování. Merkur retrográdní v pracovní oblasti je výborný pro nalezení slabého místa v procesu, ale méně zábavný, pokud chceš mít všechno okamžitě definitivní.
Po 13. listopadu může projekt, který se zasekl, získat pohyb. Komunikace se zpřesní a rozhodování bude snazší. Mars zůstává do 25. listopadu ve Lvu, takže ti pořád dodává velkou komunikační energii. Budeš rychlá, přesvědčivá a schopná prosadit nápad – jen si hlídej, abys rychlost nezaměňovala za nutnost odpovědět na všechno během dvaceti sekund.
Finance jsou spíš stabilní vedlejší téma. Mnohem zajímavější bude, jak ocenit vlastní čas. Když nějaký úkol opakovaně zabírá dvakrát déle, možná není problém v tvé produktivitě, ale v samotném zadání.
Zdraví a energie: Úplněk ti nastaví zrcadlo
Úplněk 24. listopadu nastává přímo v Blížencích. Astrologicky jde o jeden z nejvýraznějších osobních bodů měsíce. Něco se může završit nebo vyjasnit v tom, jak sama sebe vnímáš, jak působíš navenek nebo co už nechceš dál dělat jen ze zvyku. CHANI
Konec měsíce bude potřebovat trochu více klidu doma. Mars vstoupí 25. listopadu do Panny a může přinést chuť řešit bydlení, rodinu nebo domácí organizaci. Neudělej jen tu klasickou blíženeckou věc, kdy v jeden večer začneš přesouvat nábytek, objednáš organizéry a ve dvě ráno hledáš nový byt.
Když si z listopadu zapamatuješ jedinou věc…
Nemusíš mít pořád otevřených pět možností, abys byla svobodná. Úplněk ve tvém znamení může ukázat, že někdy největší úleva přijde ve chvíli, kdy jednu možnost opravdu vybereš.
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