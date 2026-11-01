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Dvojctihodné koláče s mákem, tvarohem a povidly: Poctivé koláče se sádlem v těstě

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Dvojctihodné koláče jsou tradiční moravská specialita plněná tvarohem i povidly zároveň, odtud ten název. Recept se sádlem v těstě zaručuje neuvěřitelnou vláčnost, která vydrží i druhý den.
Fotografie k Dvojctihodným koláčům

Fotografie k Dvojctihodným koláčům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Poctivost v každém kousku: Dvojctihodné koláče s mákem, tvarohem a povidlovou náplní, které nikdy nezklamou
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 01:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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