Horoskop na listopad pro Lva: Velké tempo konečně zpomalí a úplněk ukáže, kdo má místo ve tvé budoucnosti

Domov chce nový začátek, i když ty bys nejraději běžela dál
Novoluní ve Štíru 9. listopadu otevírá oblast domova, rodiny a vnitřního bezpečí. Můžeš řešit bydlení, změnu domácího fungování nebo vztah s někým blízkým. Něco se bude chtít nastavit znovu.
Merkur je ale až do 13. listopadu stále retrográdní ve stejné oblasti. Než tedy začneš objednávat stěhovací krabice, může mít smysl počkat, jestli se problém skutečně týká adresy, nebo spíš lidí a pravidel uvnitř ní.
Mars ve tvém znamení po většinu měsíce drží tempo vysoko. Jupiter ho ještě zesiluje. Je to skvělé pro projekty, vlastní prezentaci, odvahu a všechno, kde potřebuješ být vidět. Jen pozor na pocit, že když máš energii, musíš ji spotřebovat všechnu.
Láska a vztahy: Potřebuješ člověka, před kterým nemusíš zářit
Venuše se 13. listopadu obrací přímo v komunikační oblasti. Pokud jste se v posledních týdnech s partnerem míjeli ve významu slov, situace se může zklidnit. Některé věci konečně půjdou říct normálně, bez dalšího kola interpretace.
Nezadaným Lvům může listopad přinést dost pozornosti. Mars a Jupiter ve tvém znamení zvyšují přirozenou viditelnost a sebevědomí, takže pravděpodobně nebude problém někoho zaujmout. Mnohem zajímavější otázka je, kdo zaujme tebe poté, co přestaneš sledovat, jak moc obdivuje on tebe.
Právě domácí novoluní může připomenout, že opravdová blízkost není publikum. Potřebuješ člověka, před kterým můžeš být unavená, rozcuchaná i úplně obyčejná a neztratit přitom pocit vlastní hodnoty.
Práce a finance: Výkon je vysoký, peníze se rozhýbou na konci měsíce
Pracovně patří listopad k aktivním měsícům. Mars ve Lvu podporuje tah na branku a Jupiter zvětšuje ambice. Pokud potřebuješ vystoupit, prezentovat projekt nebo se hlásit o větší prostor, máš k dispozici velmi silnou energii.
Mars však 25. listopadu přejde do Panny a aktivuje oblast vlastních příjmů. Konec měsíce může být časem konkrétnějšího finančního tahu: vyjednávání o ceně, hledání nového zdroje příjmu nebo mnohem pragmatičtějšího pohledu na vlastní práci. Cafe Astrology
Úplněk v Blížencích den předtím se dotýká týmů, přátel a dlouhodobých plánů. Některý společný projekt může dojít do výsledku nebo zjistíš, že chceš svůj čas investovat do jiné skupiny lidí.
Zdraví a energie: Nemusíš zjišťovat limit tím, že ho překročíš
Silný Mars ve tvém znamení může vytvářet pocit, že máš nekonečnou baterii. Nemáš. Jen je tento měsíc nabitá o něco víc než obvykle.
Využij energii k pohybu a věcem, které tě těší, ale hlídej si pravidelný odpočinek. Když Mars 25. listopadu odejde do Panny, můžeš velmi rychle poznat, co z tvého tempa bylo skutečně udržitelné a co jen adrenalin.
Když si z listopadu zapamatuješ jedinou věc…
Ne každý, kdo ti tleská, s tebou musí pokračovat dál. Úplněk na konci měsíce ukáže, kteří lidé opravdu podporují tvoji budoucnost a kteří byli skvělým publikem pouze pro její jednu kapitolu.
VŠE PRO LVA
HOROSKOP NA LISTOPAD PRO DALŠÍ ZNAMENÍ