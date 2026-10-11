Michaela Badinková zavzpomínala na Maciuchovou a promluvila o návratu do Ulice

Michaela Badinková v ateliérech Ulice. Michaela Badinková hrála v Ulici v roce 2005. Poté odešla. Ljuba Krbová hraje v Ulici od roku 2005. Ljuba Krbová si nenechala ujít kulatiny Rudolfa Hrušínského ml. Michaela Badinková v rozhovoru pro Aplausin.cz. Herečky ze seriálu Ulice pohromadě. Šárka Krausová vypadá perfektně. Dana Syslová je seriálová partnerka Hrušínského. Šárka Krausová přišla s malým Oliverem. Rudolf Hrušínský mladší dostal krásný dort. Kristýna Hrušínská hraje roli Vandy v Ulici. Rudolf Hrušínský mladší přišel z natáčení Ulice jako by nic. Rudolf Hrušínský mladší neměl o ničem ani tušení. Rudolf Hrušínský mladší nemá rád překvapení, ale měl radost. Rudolf Hrušínský mladší oslavu nečekal. Rudolf Hrušínský mladší dostal krásný dort. Rudolf Hrušínský mladší byl překvapený. Rudolf Hrušínský mladší na tajné oslavě 80. narozenin. Michaela Badinková a Rudolf Hrušínský mladší. Sandra Nováková jako Adriana na oslavě Rudolfa Hrušínského mladšího nesměla chybět. Rudolf Hrušínský mladší na tajné oslavě!
Herečka Michaela Badinková (47) si nenechala ujít tajnou oslavu osmdesátých narozenin Rudolfa Hrušínského a dorazila do ateliérů Ulice. Herečka v rozhovoru pro Aplausin.cz zavzpomínala na roli Lenky Drápalové Hejlové, kterou hrála v roce 2005.
Do ateliérů dorazili kolegové, kteří s Rudolfem Hrušínským pravidelně natáčejí, ale také ti, kteří kvůli němu přijeli speciálně, přestože ten den sami neměli natáčení. Mezi gratulanty nechyběly Dana Syslová, která mu v seriálu hraje partnerku, jeho seriálová sestra Jitka Smutná, neteř a švagrová v seriálu i v životě Kristýna Hrušínská a Miluše Šplechtová. Přijeli také jeho letití přátelé Josef Carda, Ljuba Krbová nebo Václav Svoboda, poblahopřát přijeli také Alena Štréblová nebo Vasil Fridrich.
Velkým překvapením pro něj bylo několik bývalých kolegů z Ulice. Po letech se do ateliérů Ulice vrátily například Michaela Badinková nebo Šárka Vaculíková. Ta v seriálu dlouhé roky hrála Rudolfu Hrušínskému vnučku Adrianu. Začátky Ulice byla euforie
Herečka Michaela Badinková hrála v Ulici učitelku Lenku Drápalovou a později Hejlovou. V nekonečném seriálu se objevovala od jeho začátku v roce 2005 a odešla v roce 2015. "
Bylo to celé euforické pro všechny. Duchovním otcem toho seriálu je Dušan Klein. My spolu už natočili Básníky, tak tam byla důvěra. Byla tady fantastická skladba herců, ke kterým jsem vzhlížela. Bylo to náročné, ale byla tady neuvěřitelná energie a euforie. Ty začátky byly krásné," řekla v rozhovoru pro Aplausin.cz.
V Ulici měla dlouhou dějovou linku Michaela Badinková s geniální herečkou Hanou Maciuchovou. "
Hanička je naše láska s Martinem Hoffmanem. To natáčení byl pro mě dar, že jsme se tak sešli s Haničkou, Rudolfem," pokračovala dál herečka s tím, že společně chodili na večeře, znali své soukromé věci a vzniklo mezi nimi krásné přátelství.
Herečka přiznala, že kdyby přišla nabídka se do Ulice vrátit, tak by ji patrně přijala. "
Vždycky jde o čas. A kdybych měla čas a bylo to něco zajímavého, tak proč ne. Ulici mám hodně ráda," doplnila Michaela Badinková. Zdroj: Aplausin.cz