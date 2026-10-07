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Mezi vyvolením a antisemitismem. Jak křesťansky mluvit o Izraeli po 7. říjnu?

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Některé události a s nimi spojená data se zapíšou do dějin tak hluboko, že už nikdy nebudou jen číslem v kalendáři. Možná si u některých dokonce pamatujeme, kde jsme byli,…
Mezi vyvolením a antisemitismem. Jak křesťansky mluvit o Izraeli po 7. říjnu?

Mezi vyvolením a antisemitismem. Jak křesťansky mluvit o Izraeli po 7. říjnu?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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