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Metronome Prague po deseti letech končí

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Pražský festival Metronome Prague se po deseti letech loučí. Pořadatelé David Gaydečka a Martin Voňka oznámili jeho konec s tím, že se nepodařilo zajistit…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:00

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