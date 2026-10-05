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Více než třicet let bez výběru. V Bačetíně kandiduje stále jediná sestava

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Obyvatelé Bačetína na Rychnovsku chodí ke komunálním volbám, mezi různými uskupeními si ale vybírat nemohou. V řádných volbách se tam od roku 1990 nikdy neobjevila více než jedna kandidátka. Letos na ní navíc figurují stejní lidé ve stejném pořadí jako před čtyřmi lety.
Více než třicet let bez výběru. V Bačetíně kandiduje stále jediná sestava

Více než třicet let bez výběru. V Bačetíně kandiduje stále jediná sestava

Zdroj: Obec Bačetín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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